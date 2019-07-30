Uzmanlar uyarıyor: Klimayı açıp yüz felci olmayın

Uzmanlar, yaz sıcaklarının en yüksek seviyeye ulaştığı şu günlerde nem oranlardaki artışında etkisiyle özellikle kronik solunum ve kalp hastalıkları olanlar ve küçük çocuklar vücut ısılarında kontrolsüz artışa bağlı olarak ciddi sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çekti.

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, aslında klimalı ortamların sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, “Uygunsuz klima kullanımı viral üst solunum yolu enfeksiyonları, yüz felci, kas tutulmaları ve ağrılara yol açabilir” dedi.

Sıcak çarpması ölüme yol açıyor

Yüksek nem oranlarıyla birlikte yeterince terleyemeyen kişilerin vücut sıcaklığının, fizyolojik işlevleri yerine getiremeyecek tehlikeli düzeylere çıkabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Sıcak çarpması, ateş ve su kaybı özellikle kalp yetmezliği, kronik solunum ve nörolojik hastalıkları olan kişilerde ölümlere bile yol açabilmektedir. Klimalar, iç ortamın havasını kullanarak bir döngü dahilinde soğutma ve ısıtma işlemine tabi tuttuğu için ev tozları, küf ve hayvan döküntüleri gibi alerjen ve partikülleri tutan, düzenli bakımları yapılmış yüksek kalitede filtrelere sahip olmalıdır. Aksi halde özellikle astım ve kronik bronşit hastalarında ek sorunlara yol açabilir” diye konuştu.

Ortam sıcaklığı 6-8 derece düşük olmalı

Klimaların oda içinde doğru yerlere yerleştirilmesi ve soğuk havanın doğrudan vücudun üzerine gelmeyecek şekilde ayarlanmasının altını çizen Prof. Dr. Kutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç ortam sıcaklığının dış ortam sıcaklığından 6-8 derece düşük olması, ortamın çok hızlı soğutulmaması, nem oranının yüzde 50’yi aşmaması, klima kullanılan yerlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması ve gece yatmadan klimaların kapatılması önemlidir. Düzenli bakımı yapılan klimalar ortamın nemini düşürerek ve ideal ortam ısısını sağlayarak (yaklaşık 23-24 derece) sadece konfor açısından değil, sağlık açısından da önemli rol üstlenmektedir. Klimalar havanın nemini yoğunlaştırıp su olarak dışarı attığı için bakımı ve temizliği yapılmayan klimalar akciğer ve üst solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan mikropların ve mantarların üremesi için uygun ortam oluşturabilmektedir. Özellikle nem ve su içeren ortamlarda yaşayan ve havalandırma sistemleri yoluyla havaya karışarak lejyoner hastalığı denilen zatürreye neden olabilen lejyonella bakterisi çok tehlikelidir.”

Tatil yapanlara önemli uyarı

Prof. Dr. Ali Kutlu, yaşlı ve vücut direnci düşük (kanser hastaları, kortikosteroid kullananlar) akciğer sağlığı bozuk hastalarla, yakın zamanda otel konaklamalı seyahat öyküsü olanlar ve evlerinde su tesisatında değişiklik yapılanlar bu hastalık açısından risk altında olduğunu belirtti. Dr. Kutlu, “Ülkemizde özellikle yaz ve sonbahar mevsimlerinde otellerdeki klima sistemi kaynaklı lejyonella mikrobuna bağlı salgınlar nadir de olsa yaşanmakla birlikte aslında bu hastalığın çok daha yaygın olduğu düşünülmektedir. Hastalık ölüme yol açacak şekilde çok ağır seyredebilmekle birlikte insandan insana bulaşmamaktadır. Tatil ve seyahat dönemi bu nedenle önemlidir. Klima kullanımıyla ilgili genel kurallara uyduktan sonra küçük çocukların da klimalı ortamlarda bulunmalarında bir sakınca yoktur. Klimaların bilinçli ve uygun kullanıldığında potansiyel zararları ortadan kaldırılarak, sağlık açısından faydalı etkileri ön plana çıkarılmalıdır” açıklamasında bulundu.