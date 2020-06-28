Uzmanlar tavsiye ediyor: "Günde en az 1 bardak içilmeli"

Tropik meyveler arasında yer alan ve bir yaz meyvesi olan ananas, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Uzmanlar ise, yaz sıcaklarının neden olduğu vücut deformasyonlarına karşı ananas suyunu tavsiye ediyor. Ananas suyu, vücut ısısını koruduğu gibi sindirimi de rahatlatıyor.

Ananas, içeriğinde bol miktarda bromelain maddesi barındırıyor. Böylece kanserli hücrelerin oluşumunu engelliyor, vücut direncini arttırıyor. Yüksek miktarda lif ve C vitamini içermesi; güçlü bir antioksidan olması sayesinde ise hem kilo vermeye yardımcı oluyor, hem de vücudu birçok hastalığa karşı koruyor.

Uzmanlar tavsiye ediyor: "Düzenli olarak tüketin"

Uzmanlar ise, ananas suyunun günlük 1 bardak olmak üzere düzenli olarak tüketilmesinin sağlığa çok faydalı olacağını vurguluyor. Uzmanlara göre günde en az 1 bardak tüketilen ananas suyu, gün içerisinde vücuda alınan toksinleri temizliyor, sindirimin daha sağlıklı ve daha rahat çalışmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalar ananas suyunun cildi yenilediğini, kemik ve kaslardaki ödemi engellediğinden dolayı ağrıların önüne geçtiğini göstermiştir.

Peki ananasın faydaları neler? İşte ananasın inanılmaz faydaları...

- Güçlü bir antioksidan olan ananas, kalp ve damar hastalıklarını engeller.

- Üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelir.

- C vitamini deposu olmasıyla birlikte ananas vücuttaki serbest radikallerin atılmasını sağlar.

- Diş aralarındaki enfeksiyonları temizler, tükürükteki bakterilerin sayısını azaltır.

- Hücrelerin yenilenmesini sağlar.

- Anti-inflamatuar maddesi bakımından da zengin olan ananas, akciğerlerin temizlenmesini sağlar.

- Astım ve bronşit gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

- Kan basıncını dengeler, yüksek tansiyonu engeller.

- Boğaz iltihaplanmasını önler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır.

- Doğada beta karoten bakımından en zengin besinlerdendir. Bu özelliği ile birlikte göz sağlığına birebir gelir.