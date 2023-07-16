Uzmanlar tarih verdi! İkinci sıcaklık dalgası kapıda

Uzmanlar 19-23 Temmuz arasındaki dalganın Türkiye'yi de etkileyeceğini vurgularken, "Bu bölgelerde, yerel olarak birden fazla sıcaklık rekoru kırılabilir" denildi.

Türkiye de dahil tüm Avrupa'da aşırı sıcağa sebep olan 'Kerberos' isimli sıcak hava dalgasının etkisi sürerken, Avrupalı uzmanlar gelecek hafta 'Karon' isimli ikinci bir dalganın geleceğini söyledi. Avrupa'da sıcağın en çok vurduğu İtalya'dan yapılan uyarıda ise, 19-23 Temmuz arasına işaret edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak nedeniyle 16 kentte üçüncü seviye uyarı yayınlanırken, başkent Roma başta olmak üzere ülkenin merkezi ve güneyindeki kentler için “Sıcak hava dalgası. Art arda 3 veya daha fazla gün boyunca devam eden yüksek riskli koşullar” denildi.

BBC'ye konuşan İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti ise, adını Yunan mitolojisinde "ruhları cehennem ırmağından geçiren" kayıkçıdan alan Karon sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkileyeceğini söyledi. Betti, "Sıcaklıklar 19-23 Temmuz arasında, sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlarda da zirve noktasına yükselecek. Bu bölgelerde, yerel olarak birden fazla sıcaklık rekoru kırılabilir" dedi.

Karon sıcak hava dalgasının merkez üssünün, İtalya'ya bağlı Sardinya adası olması bekleniyor. Sardinya'da hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Avrupa'da modern tarihte kırıldığı bilinen sıcaklık rekoru 48.8 dereceydi. Rekor, Ağustos 2021'de Sicilya'da ölçülmüştü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya ve İspanya, son günlerde Kerberos sıcak hava dalgasının etkisindeydi. İsmini Dante Alighieri’nin 14. yüzyılda yazdığı İlahi Komedya adlı eserinde, Cehennemin üçüncü halkasında oburlara işkence eden üç başlı canavar köpekten alan dalga, Türkiye'de rekor sıcaklıklara sebep olmuştu. Trakya'da 48 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

İtalya'da aralarında Roma, Bologna ve Floransa'nın da bulunduğu 16 kentte kırmızı alarm ilan edildi. İtalya'da bir kişi aşırı sıcaktan ölmüş, çok sayıda turist fenalaşmıştı.

Komşu Yunanistan'da birçok noktada 40 derecenin üzerinde sıcaklık ölçülürken, Atina'da Akropolis'e ziyaretler en sıcak saatlerde yasaklanmıştı.