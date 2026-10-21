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Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

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Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

Sağlıkta devrim niteliğinde yerli ve küresel hamleler konuşulurken, biyoteknoloji dünyasından milyonlarca insanı yakından ilgilendiren tarihi bir müjde geldi!

#1
Foto - Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

Veradermics şirketi, erkek tipi saç dökülmesine karşı geliştirdiği ağızdan alınan uzatılmış salınımlı "VDPHL01" adlı yenilikçi ilaç adayının Faz 3 ('304') klinik çalışmalarında muazzam bir başarıya imza attığını duyurdu.

#2
Foto - Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: FDA onayına bir adım daha yaklaşıldı!

#3
Foto - Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

500'den fazla erkek katılımcıyla gerçekleştirilen plasebo kontrollü Faz 3 çalışmasında, günde bir ve iki kez uygulanan VDPHL01 dozlarının tüm birincil ve ikincil hedeflere yüksek istatistiksel anlamlılıkla ulaştığı açıklandı.

#4
Foto - Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

Tedavinin henüz 2. ayında bile saç büyümesinde erken ve belirgin bir hareketlilik gözlenirken, 6. ayın sonunda katılımcıların saç yoğunluğunda plaseboya kıyasla devasa artışlar kaydedildi.

#5
Foto - Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

Kalp sağlığı ve güvenilirlik profili açısından da son derece olumlu veriler sunan bu tescilli formülasyon, ABD'deki 50 milyon erkek ve küresel ölçekteki milyonlarca insan için yaklaşık 30 yıldır beklenen ilk FDA onaylı oral non-hormonal tedavi seçeneği olma yolunda hızla ilerliyor.

#6
Foto - Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

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#7
Foto - Saç dökülmesinde ezber bozan sonuçlar: Kelliğe karşı ilaç bulundu, raporlar olumlu...

Kaynak: ir.veradermics.com

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