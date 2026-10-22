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Avrupa Fransa'da Netanyahu krizi!
Avrupa

Fransa'da Netanyahu krizi!

Yeniakit Publisher
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Fransa'da Netanyahu krizi!

Fransız siyasetçi Jean-Luc Mélenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Fransa’daki seçimlere müdahale etmekle suçladı. Mélenchon, seçimler üzerindeki tehdidin hükümetin öne sürdüğünün aksine aşırı sol gruplardan değil, Netanyahu’dan kaynaklandığını savundu.

Fransız siyasetçi Jean-Luc Mélenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Fransa’daki seçimlere müdahale etmekle suçladı. Mélenchon, seçimler üzerindeki tehdidin hükümetin öne sürdüğünün aksine aşırı sol gruplardan değil, Netanyahu’dan kaynaklandığını savundu.

Fransa'da solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun farklı Fransız kentlerinde belediye seçimleri üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, dün başkent Paris'te konferans düzenledi.

Melenchon, burada yaptığı konuşmada, parti üyelerinin Başbakan Sebastien Lecornu'nun sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin bu hafta düzenleyeceği toplantıya katılacağını belirtti.

Parti üyelerinin bu toplantıda Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri üzerindeki riskleri dile getireceğini kaydeden Melenchon, hükümetin iddia ettiğinin aksine seçimler üzerindeki risklerin aşırı solcu gruplardan değil, Netanyahu'dan kaynaklandığını savundu.

Melenchon, martta düzenlenen belediye seçimleri hakkında "Marsilya, Toulouse, Roubaix ve Paris'teki seçimler üzerinde etkisi olan Bay Netanyahu'dur." dedi.

 

- İSRAİL'İN SEÇİMLERE MÜDAHALESİ

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partisinin belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

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