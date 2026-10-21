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Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Suudi Arabistan kararını duyurdu
Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Suudi Arabistan kararını duyurdu

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Suudi Arabistan kararını duyurdu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ı savunmamız, Yemen'e saldırıyı kapsamıyor" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan'ı savunma konusunda ülkesinin askeri çabalarının Yemen'e saldırmayı kapsamadığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, "Mısır 2026 Forumu" bünyesinde düzenlenen "vatanın ve vatandaşın güvenliği" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Başbakan Mustafa Medbuli, çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin de hazır bulunduğu oturumda, Sisi, ülkesinin Suudi Arabistan'a desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sisi, "Mısır'ın askeri çabaları, Suudi Arabistan'ı savunmamız, Yemen'e saldırıyı kapsamıyor" dedi.

Kastedilenin, Mısır'dan talep edilmesi halinde Suudi Arabistan'ın veya herhangi bir Arap ülkesinin sınırlarını ve topraklarını savunmak olduğunu belirten Sisi, "Mısır'ın askeri faaliyetleri, ülke sınırlarının ötesine veya güvenliğini ve istikrarını önemsediği kardeş ülkelerin topraklarının dışına uzanmayacak." ifadelerini kullandı.

 

Sisi, Arap ulusal güvenliğinin bir bütün olduğunu ve bölünemeyeceğini, Körfez ülkelerinin istikrarının Mısır'ın ulusal güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı, Kahire'nin Körfez ülkelerinin yanında yer alan tutumunun, ortak Arap ulusal güvenliğinin bir uzantısı olduğunu aktardı.

 

Mısır'ın Suudi Arabistan'a askeri destek göndermesi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 18 Ekim'deki açıklamasında, Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacaklarını belirterek, kendilerinden talep edilmesi halinde gerekli yetkinin verilmesi için Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağını söylemişti.

Mısır Ulusal Savunma Konseyi de aynı gün yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar vermişti.

Sisi'nin Suudi Arabistan'a destek verilmesi için yetki talep etmesinin ardından aynı gün toplanması beklenen Mısır Meclisi, iki gün üst üste aldığı erteleme kararıyla konuya ilişkin görüşmelerin 26 Ekim'de devam edileceğini duyurmuştu.

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