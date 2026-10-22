Araç sahiplerine uyarı: Kış lastiği mesaisi erken başlıyor

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026 itibarıyla başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belirlenen tarihte kış lastiği takmayan araçlara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte karayollarında kış tedbirleri yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz dönemde yapılan mevzuat değişikliği doğrultusunda, ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bu yıl öne çekilen tarihiyle uygulanacak.

Uygulama 15 Kasım’da start alıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla daha önce 1 Aralık olarak uygulanan başlangıç tarihi 15 Kasım olarak güncellenmişti.

Bu çerçevede 2026-2027 kış sezonu takvimi 15 Kasım 2026'da başlayıp 15 Nisan 2027'de sona erecek. Toplam 5 ay sürecek.

Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan kamyon, otobüs, minibüs, çekici, tanker ve kamyonet gibi ticari taşıtların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması yasal bir zorunluluk.

Şahsi araçlarda durum ne?

Binek (hususi) otomobiller için ülke genelinde bağlayıcı bir yasal zorunluluk bulunmuyor. Ancak uzmanlar ve yetkililer, termometrelerin 7 derecenin altına indiği durumlarda sürüş güvenliği ve yol tutuşu açısından özel araç sahiplerine de kış lastiği tercih etmelerini öneriyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde ise fren mesafesini korumak adına mevsimine uygun lastiğe geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kurala uymamanın bedeli ağır: Yaptırımlar ve cezalar

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, kış lastiği takmadan trafiğe çıkan ticari araç işletenlerine 2026 yılı için 5.856 TL idari para cezası uygulanıyor. Denetimlerde kural dışı yakalanan araçlara, lastik değişimi yapabilecekleri en yakın noktaya kadar gidiş izni veriliyor.

2027 yılıyla birlikte bu ceza miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak.

Zincir bulundurmak yeterli değil

Araçta patinaj zinciri, çekme halatı veya takoz bulundurmak yasal kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu ekipmanlar yalnızca olumsuz yol şartlarında destekleyici tedbir olarak kabul ediliyor.