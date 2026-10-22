İran, Basra Körfezi'nde 4 tankeri vurdu: Yasadışı petrol transferi yaptığı belirlendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde izin verilmeyen güzergahlarda korsan biçimde petrol yükü aktaran 4 gemiyi eş zamanlı füzelerle hedef alarak ateşe verdi. Hürmüz Boğazı'nda ise deniz mayınlarına çarpan 3 dev geminin alevler içinde kaldığını duyuran Tahran yönetimi, Washington'ı doğrudan hedef alarak "ABD bu tutumunu sürdürürse misilleme alanımıza bölgedeki ABD üsleri de girecek!" çıkışıyla bölgedeki savaş ateşini körükledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzey kesiminde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "izin verilmeyen" güzergahlardan geçtikleri belirtilen 4 geminin petrol transferi sırasında tespit edildiği ve eş zamanlı olarak vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın batısında dün gece 3 geminin deniz mayınına çarptığı, yangın çıktığı ve gemilerin durdurulduğu belirtildi.
ABD'yi, gemileri mayın döşenmiş geçitten geçmeye teşvik etmekle suçlayan Devrim Muhafızları Ordusu, bu durumun deniz kazalarının artmasına yol açtığını savundu.
Açıklamada, ABD'nin bu tutumunu sürdürmesi halinde karşılık verme kapsamının bölgedeki ABD üslerini de içine alacağı belirtilerek Washington yönetimine uyarıda bulunuldu.