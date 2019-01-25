0553 313 94 23

Uzmanlar Erdoğan'ın Venezuela tutumunu yorumladı

Azeri siyaset bilimci Fikret Sadıhov, Başkan Erdoğan'ın Venezuela'da yaşananlara ilişkin tavrını yorumladı. Sadıhov, "Türkiye'de de çok da uzun olmayan bir süre önce bir darbe girişimi olduğunu hatırlayalım, bu halk tarafından desteklenmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın başka ülkeleri ve bölgelerindeki bu tarz olaylara büyük hassasiyetle tepki veriyor" dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 21:37
Uzmanlar Erdoğan'ın Venezuela tutumunu yorumladı

Azeri siyaset bilimci Fikret Sadıhov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’da olanlardan sonra dünyanın farklı ülkelerindeki bu tarz girişimlere de hassasiyetle tepki verdiğini belirtti. Sadıhov’a göre, Ankara’nın Venezüella’da Maduro’yu desteklemesindeki temel etken seçimle gelen hükümetlerin devrilmesine karşı olması.

Sputnik'e konuşan Azeri siyaset bilimci Fikret Sadıhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezüella'daki olanlara yönelik tavrını değerlendirdi.

"Türkiye Venezüella ile oldukça uzun süredir dostane ilişkileri olan bir ülke. Birçok anlaşma ve mutabakatları var" diyen Sadıhov "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok kez askeri yollarla, seçilmiş bir iktidarın devrilmesi girişimlerine karşı olduğunu söyledi. Ankara'nın Venezüella'da olanları değerlendirmesinin temelinde yatan faktör bu" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan, darbe girişimi gibi olaylara büyük tepki gösteriyor"

Sadıhov "Türkiye'de de çok da uzun olmayan bir süre önce bir darbe girişimi olduğunu hatırlayalım, bu halk tarafından desteklenmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın başka ülkeleri ve bölgelerindeki bu tarz olaylara büyük hassasiyetle tepki veriyor" dedi.

Erdoğan destek mesajı vermişti

Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya şu sözlerle destek vermişti:

"Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Maduro sandıktan çıkmıştır".

Erdoğan, Maduro'yu o ana kadar tanımamasına rağmen 15 Temmuz'da kendilerini hemen aradığını da söylemişti.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrimeşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:37
  1. Ankara
  2. Maduro
  3. Venezuela
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AydınAydın31 dk önce
    Ona Erdoğan ABD ye kendi çöplüğünde ayar verdi denir. ABD hep başka coğrafyalara pislik götürdü, Allah’ın adaleti bu ya, şimdi kendi eliyle kendi coğrafyasına bela getirdi.
  • selim ustaselim usta38 dk önce
    emperyalistler avucunu yalasin, hep birlikte bunlarin hakkindan gelecegiz güclü bir Türkiye yle

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.
  1. ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür..
  2. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
  3. ABD'nin Venezuela'daki kirli planı..
  4. Rusya'dan "Adana Mutabakatı" açıklaması
  5. Zarif'ten Venezuela hükümetine destek..
  6. Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a..
  7. "Avusturya'daki Türk toplumunun..
  8. O belgeler yayımlandı! Rusya ile..
  9. 'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara..
  10. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar anjiyo..
  11. İzmir'de fırtına dehşeti: Ağaçlar..
  12. Katar'ın Gazze fonları BM ile..
  13. Moses, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu
  14. Çavuşoğlu, Mogherini ve Zarif ile..
  15. Şehit polis memurunun cenazesi..
  16. Burak Yılmaz taraftarlara tepki gösterdi
  17. ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş
  18. AB Orta Asya Özel Temsilcisi..
  19. ABD'ye satmaya devam edecek mi?..
  20. Lezginka, danslarıyla büyüledi
CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
Ulaşım devi şirket iflas etti
Ulaşım devi şirket iflas etti

Günün Karikatürü

26 Ocak 2019
Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde