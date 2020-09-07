Uzmanlar, bebek pişiklerinde propolisi öneriyor

İSTANBUL (AA) - Uzmanlar, tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin, antifungal, antibakteriyel, antienflamatuvar etkisiyle özellikle yaz aylarında bebeklerde sık görülen pişiklerde çok etkili bir doğal koruyucu olarak kullanılabileceğini belirtti.



Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin, yüksek fenolik, flavonoid ve polifenol içeriğine sahip, tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu ifade etti.

Propolisin, bileşenler sayesinde antioksidan açısından da oldukça zengin özellik gösterdiğini bildiren Samancı, "Antioksidanlar vücuttaki organ ve sistemler için ne kadar önemliyse, cilt ve deri sağlığı açısından da bir o kadar kıymetlidir. Bu nedenle nardan 80 kat daha yüksek antioksidan kapasiteye sahip olan propolis, tüketilmesinin yanında cilt üzerine uygulandığında da birçok olumlu etki gösterir. Özellikle bebeklerde görülen pişikli bölgenin üzerine propolis içeren doğal ürünlerin uygulanması iyileşme süresinin hızlanmasına destek olur." ifadelerini kullandı.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır ise, "Gün içerisinde poliklinikte birçok hasta bakıyoruz. Özellikle yaz mevsiminde olduğumuzdan dolayı, anneler bebeklerinin pişik sorunu ile baş etmekte zorlanıyorlar. Bu konuda biz hekimlere danıştıklarında ise benim önerim hep doğal içerikleri kullanmalarından yana oluyor. Çünkü bebeklerin ince ve hassas yapıdaki ciltlerine, paraben, parfüm ve renklendirici içeren ürünleri uygulamak hem cilt harabiyetine hem de tahrişe yol açabiliyor. Bu nedenle, pişik oluşumunu önlemek ve daha kolay iyileşmesini sağlamak için doğal içerikli ürünler kullanmak oldukça önemli. Propolisi çocuk beslenmesinde doğal bir bağışıklık destekleyici olarak sıklıkla kullanıyoruz. Ama propolis aynı zamanda cilt üzerinde de son derece olumlu etkileri olan ve bilimsel kaynaklarda dermatolojik hastalıklarda da kullanımı önerilen doğal bir ürün. Sedef, egzama, aft ve uçuklarda propolisin antienflamatuvar ve antibakteriyel etkisiyle iyileşmeyi desteklediğini gözlemliyoruz. Bebek pişiklerinde de propolis içerikli bir krem kullanılması yine propolisin bariyer etkisi nedeniyle iyileşmeyi kolaylaştıracaktır. Çocuk doktoru olarak krem ve kozmetiklerde de doğal içerikli formüllerin tercih edilmesini öneriyorum." açıklamasında bulundu.





- "Pişik problemlerinde, propolis ile formüle edilmiş doğal içerikli ürünleri tavsiye ederim"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak da 2020 yılında Silesia Üniversitesi’nde arı ürünlerinin cilt üzerine etkileri ile ilgili yapılan bilimsel bir çalışmada, özellikle pişik, mantar ve deri enfeksiyonları, koltuk altı ve göğüs çevresinde oluşan mantar, dudak çatlakları, pamukçuk, tahriş ve diğer cilt problemlerinde propolis kullanımının tedaviyi destekleyici özellikte olduğunun görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Araştırmacılar, propolisin antioksidan ve antiseptik özelliğinden dolayı, cilt sağlığı üzerinde etkin rol oynadığını söylemişlerdir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda, bende özellikle bebeklerde görülen pişik problemlerinde, propolis ile formüle edilmiş doğal içerikli ürünleri bebeklerinizin cildine uygulamanızı tavsiye ederim. Bilimsel kaynaklarda propolisin, antioksidan özelliğinin yanında antifungal ve antibakteriyel özellikte olduğu belirtilmektedir. Bu özellikleri ile propolis, pişiğin oluşumunu önlemeye destek olurken, pişikli bölgenin de kolay iyileşmesine yardımcı olur. Fakat uygulanan propolisin Anadolu coğrafyasından elde edilmiş olması oldukça önemlidir. Çünkü Anadolu coğrafyasının endemik bitki örtüsü diğer bölgelere kıyasla 3 kat daha zengindir ve bu bölgeden elde edilen Anadolu Propolisinin vücut için biyoyararlılığı 5 kat daha fazladır. Krem formüllerinde, antioksidan açısından zengin olan propolisin bulunmasına dikkat edin. Bunun yanı sıra pişikler ve cilt için etkili, diğer doğal bileşenler de pişik olan bölgelere uygulanabilir. Kremin uygulanmasından önce bebeğin cildinin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmeli."