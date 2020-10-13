Uzmanlar altın alacaklar için tarih verdi

JP Morgan'ın analistleri, Mavi Dalga sendromunun gerçekleşmesi halinde altın fiyatlarının yükseleceğini söyledi.

JPMorgan, Demokratların adayı Joe Biden'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanması ve partisinin ABD Senatosu'nda çoğunluğu elde etmesi durumunda altın fiyatlarında yüzde 5 yükseliş öngörüyor. Aralarında Natasha Kaneva'nın da bulunduğu JPMorgan analistlerinin notunda, galibiyetin ardından ABD Hazine tahvili faizleri ve dolarda aşağı yönlü hızlı bir tepkinin altını destekleyebileceği belirtildi.

Notta, altındaki söz konusu yükselişin, teşvik beklentilerindeki artışın faizleri artırması durumunda kısa vadeli olacağına dikkat çekildi. JPMorgan'ın altın fiyatlarına ilişkin tahmini -Fed politikası ve enflasyon beklentilerinin hakim olmasıyla birlikte- dördüncü çeyrekte ons başına ortalama 1,880 dolar seviyesinde bulunuyor.

Duruma göre Biden seçimi kazanırken Kongre'nin bölünmesi durumunda, politika kördüğümünün devam edecek olmasından dolayı altında yüzde 2'lik daha sınırlı bir yükseliş görülebilir.JPMorgan'ın analistleri olası bir Trump galibiyetinin, ticaret gerginlikleri doları yükseltmeyi sürdürürken değerli metal için en olumsuz senaryo olduğunu belirtiyor.



