Uzmanlar açıkladı: Rusya bunu yaparsa NATO'dan ayrılabilirler

Uzmanlar, Rusya lideri Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını değerlendirdi.

Putin'in Ukrayna'nın batıyla ilişkisinden rahatsız olduğunu ifade eden Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Baban, sorunun sadece Donetsk ve Luhansk ile sınır olmadığını durumun Kiev'e kadar ulaşabileceğini dile getirdi.

Baban, "Kiev'e kadar giderse ne olur, o zaman orta Avrupa ile alakalı yeni bir güvenlik sorunu ortaya çıkar. NATO'nun baltık ülkelerinin güvenliğini korumayabilecek mi? bu sorun ortaya çıkar. Baltık ülkeleri Rusya'nın Kiev'i alması durumunda NATO'nun içinde durmak isteyecek mi? Ya da bu korkuyla ayrılmak isteyecekler mi? Çünkü neden? Ukrayna NATO ülkesi değil. Diplomasi bitmedi, diplomasi hala masada. Bunu dün Putin de yaptığı açıklamada diplomasiye hala açık bir kapı bıraktıklarını ifade etti" dedi.

Putin'in doğal gaz taktiği

ODAP Direktörü Ali Semin, "Taktiksel olarak Putin bu krizi doğalgaz ihtiyacının fazla olduğu kış aylarında şiddetlendirdi. Avrupa'nın Rusya'dan aldığı doğal gazı göz önüne aldığımızda Putin, Avrupa'nın Rusya'ya karşı adım atmayacağının farkında. Bundan sonraki süreçte Rus askerlerinin tamamen geri çekileceğini düşünmüyorum. Askeri farklar nedeniyle Rusya ve Ukrayna'nın bir çatışmaya girmeyeceğini düşünüyorum. Putin'de "Eski Sovyet ülkelerini ne zaman istersem kendime bağlayabilirim" düşüncesi hakim" dedi.

"Herhangi bir geri adım olmayacak"

Bölgede en büyük aktörün Rusya olduğunu belirten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Giray Saynur Derman, "Bölgeyi tarihsel olarak analiz etmek çok önemli. Burada herhangi bir geri adımın olmayacağı kanaatindeyim" dedi.