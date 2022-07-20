Uzmanından YKS tercihi yapmanın püf noktaları

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun bölüm seçimine karar verdikten sonra tercih sıralaması ile ilgili açıklamasında, ‘’Tercih yaparken sıralamalarınızı lütfen göz önüne alarak listenizi oluşturun. Puanınız tercih etmek istediğiniz bölüme yetebilir fakat sıralamanız uygun değilse yerleşme ihtimalinizin düşük olduğunu unutmayınız. Lisans (4 Yıllık), Ön Lisans (2 Yıllık) fark etmeksizin sıralamaya bakmaktan vazgeçmeyin. Tercihlerde özel koşulları okumadan tercih yapmayın. Sizler için verilen bu bilgilerin tercih dönemi içinde daha sonra kayıt dönemi içinde önemli olduğunu unutmayın” dedi.

Doğru tercihin 10 püf noktası

Kuzgun tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken 10 kritik noktayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bölümün çalışma sahalarını iyice araştırın. Sizlere uygun çalışma sahası olan bölümlere karar verdikten sonra istihdam oranlarına bakın. Eğer sizleri tatmin edecekse o zaman o bölümü yazmaya karar verin.

“Tercih edeceğiniz bölümün bir önceki yıla ait verilerini inceleyin. Kontenjan sayılarını, sıralama ve puan verilerine göz atıp, kendi sıralamanız ile kıyaslamasını yapın.

“Bölümdeki ve genel kontenjanlardaki artışları göz önüne alın. Artış ve azalış durumlarının sıralamalara etkisi olduğunu unutmayın.

“Tercih edeceğiniz üniversite ve şehri belirleyin. Üniversitenin ve şehrin yapısına dikkat edin. Sizleri tatmin etmeyecek ve mutlu olmayacağınız yerleri listenizde bulundurmayın.

“Bölümün akademik kadrosu ve bölümde yapılan çalışmaları inceleyin. Fikir sahibi olmadan listenizde yer vermeyin.

“Bölümleri tercih ederken laboratuvar veya uygulamalı dersler için uygun alanları kontrol edin. Sizleri tatmin etmeyen yerleri listenize almayın.

“Erasmus değişim programlarına bakın. Üniversiteler arasındaki protokolleri inceleyin.

“Üniversitenin, şehrin ve bölümün size sunacağı gelişimleri değerlendirin.

“Çift anadal ve yandal programları hakkında bilgi sahibi olun

“Üniversitelerin burs olanaklarına göz atmayı ihmal etmeyin.”

Üniversiteye kayıt yaptırmayacaksınız tercih de yapmayın

Kuzgun açıklamasının devamında,”OBP’nin yerleştirme puanına ait sıralamaya etki ettiğini bilin. Eğer üniversiteye kayıt yaptırmayacaksa adayların tercih yapmaması daha sağlıklı olacaktır. Bu sene tercih yapıp yerleşirseniz (açıköğretim dahil) kayıt olmazsanız dahi puanınızın kesileceğini unutmayın” ifadelerini kullandı.

Sırlama arlıklarınızı geniş tutun

Öğrencilere tercih aşamasında önerilerde bulunan Kuzgun, “Kendi sıralamanızın yüzde 15-30 yukarısından başlayarak istek sırasına göre yüzde 50-60 oranında aşağıya indirmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır. Birden fazla bölüm tercih listenizde olacak ise eğer, çeşitlilik çok olsun diye çok fazla bölümü listenize almayın. En fazla belirlediğiniz 3 veya 4 bölümü sıralamanıza uygun şekilde listelerinize yerleştirin. 24 tercih hakkınız bulunmaktadır. 24 tercihin hepsini doldurmanız sizler açısından daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.