Uzmanından uyarı: Bakanlık Wattpad’e müdahalede bulunmalı

Wattpad metinleri gençlerimizin zihinlerini ifsad etmeye devam ediyor. Ahlaki değerlerin yok sayıldığı her türlü sapkınlığın işlendiği bu metinleri okuyanların belli bir süre sonra gayrı meşru ilişkileri bile normal karşıladığını belirtiyor uzmanlar. Ülke olarak yoğun gündemlerle boğuşurken nesillerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu kadar da olmaz dediğimiz 3. sayfa haberlerindeki vahşetin dehşetin zihni altyapısı Wattpad gibi platformlarda oluşturuluyor maalesef. Wattpad büyük bir tehlike olarak önümüzde duruyor. Yetkililer önlem almazsa bu tehlike toplum olarak canımızı çok acıtacak. Biz de bu hafta mevzuyla ilgili önemli çalışmalar yapan konunun uzmanı genç bir kardeşimiz Emine Kaya hanımefendi ile Wattpad tehlikesinin boyutlarını ve alınması gereken önlemleri konuştuk...

Hikaye online başlıyor ama...

-Nedir bu Wattpad, teknolojik imkan olmasına rağmen neden özellikle genç dimağlara tehlike saçıyor?

Gençlerin fazlaca rağbet ettikleri, online hikaye okuma ve yazma uygulaması olan Wattpad, uzun süredir içeriği ile gündemde. Uygulamada sansürsüz, sınırsız ve denetim mekanizması olmadan her türlü içeriğin erişilebilir olması; okuyucu kitlesinin, yaşlarına ve pedagojilerine uygun olmayan içeriklere yoğun olarak yer verilmesi Wattpad’in en tehlikeli yanları denebilir. Milyonlarca gencin hayranlıkla okuduğu bu hikayelerde amatör Wattpad yazarları sadist, dışlanmış, marjinal kahramanlar kullanıyor; olay örgülerinde cinsellik, taciz, tecavüz, intihar, madde bağımlılığı, kötü alışkanlıklar, suça eğilim, fiziksel, psikolojik ve duygusal şiddeti ön plana çıkarıyor. Üstelik hikâyelerin sonunda kahramanın olumsuz bütün tutumları duygusal bağlanma, tutku ve aşk ile meşrulaştırılıyor. Bu tarz kurgularla Wattpad’de beğeni ve tıklanma sayıları milyonlara ulaşan genç yazarlar, elde ettikleri popülerlikle yayın evlerinin dikkatini de çekmeyi başarıyor. Özellikle Epsilon, Ephesus, Everest, Pegasus, Parola gibi yayınevlerinden Mafyanın Hizmetçisi, Kuralsız, Psikopat, Sapık Patronum, Sosyopat Pislik ve benzer isimlerle basılan ve hiçbir edebi değeri olmayan bu kitaplar, potansiyel satın alma kitlesi sayesinde çok satanlar arasında da yerini alıyor.

Her türlü sapıklık var

-Özellikle erotizm, pornografi, pedofili ve şiddet unsuru içeren metinleri okuyan 10-18 yaş grubu çocuklar bir müddet sonra bu sapıklıkları normal mı karşılıyor?

Söz konusu yaş grubunun Wattpad’de cinsellik, erotizm, pornografi ve özellikle çarpık ilişkilere dair okumalar yapması; doğrudan onların karakter gelişimini ve duygu dünyasını etkiliyor. Bu anlamda +18 içeriklerin gençlerin ilişkilerinde baskıcı, tutucu, sapkın, şiddet eğiliminin artmasına, benlik algısının ve öz saygısının gelişmemesine, mahremiyet duygusunun zedelenmesine sebep olma tehdidi barındırıyor. Bugün cinsel istismar, taciz ve şiddet oranlarının hızla artmasında sosyal medyanın yanı sıra Wattpad, Transmedya hikayeciliğinin tesirinin de büyük olduğunu düşünüyorum.

Nesil tehlikede

-Wattpad nesliyle Türkiye’nin sosyolojisi olumsuz manada değişmez mi?

Türkiye’de kültürel sermayenin dijital mecralar yoluyla değişim göstermesi için on yıllar geçmesi gerekiyor. Gençlerin Wattpad’i kullanım süresi üç dört yıl ile sınırlı olsa da etkilerinin yalnızca bu süreyle sınırlı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Burada hassasiyetle üzerinde durulması gereken nokta, uygunsuz içeriklerden dolayı bilinçaltına yerleşen anti sosyal davranışların yansıtılması; popüler olmak, dikkat çekmek için isyankar, aykırı, bağımsız, illegal, baskıcı ve ahlaki değerlerden uzak kahramanlara sempati duyulması, onların rol model alınması; gençlerin aile, sosyal çevre, eğitim ve kariyer hayatında derin izler bırakabilir. Muhtemel bir değişim, Wattpad yazarlarının kitaplarının senaryolaştırılarak dizi ve filmlerle ekranlara taşınmasıyla söz konusu olabilir. Nitekim Kötü Çocuk, Sen Anlat Karadeniz, Hercai örneklerinde de görüldüğü üzere izlenme oranlarının oldukça yüksek olması, Wattpad’in görsel medya aracılığıyla etkisini farklı bir boyuta taşıyabileceğini gösteriyor.

Hiçbir edebi değeri yok

Edebiyattan, felsefeden, hayat tecrübesinden yoksun olduğu için eleştirilen fakat ciddiye alınmayan Wattpad kitaplarının popüler kültüre yapacağı hizmetin sabun köpüğü etkisinde olmayacağı öngörülebilir.

-Gençler, Wattpad’de hangi boşluklarını dolduruyor?

Hikaye yazarak kendini ifade etme, akranlarından oluşan bir kitle ile iletişim kurma, yorumlar ve beğeniler ile interaktif olarak onlarla iç içe olma, değer görme, takdir edilme, benzer süreçleri ve duygu dünyalarını paylaşarak yakınlık kurma Wattpad’i gençler için cazip kılıyor. Gençler burada sade, anlaşılır, sürükleyici ve kendilerince ‘‘mizahi’’ buldukları bir dil kullanarak ve romantik, heyecanlı hikayeler kurgulayarak kendi dijital gençlik edebiyatını oluşturuyor diyebiliriz. Hazırladıkları metinlerin kısa pasajlardan oluşması; telefon, tablet ve bilgisayarlardan çevrimdışı okunabilmesi ve ücretsiz olması, gençleri uygulamada tutmak için yeterli görünüyor. Yapılan bir araştırmada gençler, ilk kez Wattpad ile yazmaya başladıklarını, %80 oranında yazma becerilerini geliştirdiklerini, okura doğrudan ulaştıkları ve üretken işler yapabildikleri için bu uygulamayı tercih ettiklerini belirtmişler.

+18’lik içeriklere dikkat!

-Peki Wattpad tehlikesine karşı aileler ve devlet neler yapmalı?

Öncelikle Wattpad’de uygunsuz ve gelişi güzel yazılan +18 içeriklere dair ebeveynlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ortaokul ve lise düzeyinde çocukların Wattpad içeriklerini kontrollü okumaları adına ebeveyn desteğinin sağlanması mühim. Bu noktada yetersiz kalan velilerin öğretmen/eğitimci desteği alması, sürecin daha sağlıklı atlatılmasını sağlayabilir. Diğer taraftan Wattpad’i gençlerin okuma alışkanlığı kazanması için güzelleyen ebeveynlerin, uygulama üzerinden çocuklarının okuduğu hikayeleri incelemeleri, matbu eserleri de satın almadan önce tetkik etmeleri önerilebilir. Yine muhtemel olumsuz sonuçlarından korunmak için aileler ve eğitimciler vasıtasıyla gençlerin Wattpad gibi mecralarla karşılaşmadan ve yanlış bilgilenmeden evvel mahremiyet eğitimi almalarının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Bakanlık boş bırakmamalı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının zaman zaman sosyal medyada çocuklar için risk oluşturan içeriklere müdahale ettiğini biliyoruz. Nitekim Wattpad’e de erişim, denetim ve kontrol noktasında Bakanlık müdahalede bulunabilir. Kısa bir süre önce de Uluslararası Çalışma Konferansı’nda konuşan Bakan Selçuk, dijital ve sosyal becerilere yatırım vurgusu yapmıştı. Bu anlamda dijital platformlara, medya ve kültür okuryazarlığına yönelik kamu spotlarının hazırlanması da farkındalık oluşturacaktır.

-Milli Eğitim Bakanlığı bu hususta hangi projeleri üretebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mavi Balina ve Momo oyunlarının zararlarına karşı hem öğrencilere hem de velilere eğitimler düzenliyor. Wattpad’in de bu kapsama dahil edilerek ciddiyetle ele alınması sağlanabilir. Yine Bakanlık maddi, manevi ve kültürel değerlerimizi ihtiva eden; gençlerin sosyal kimlik gelişimlerine de katkısı olacak bir e-kitap uygulaması da geliştirebilir. Bu uygulama üzerinden gençlerin okuma alışkanlıklarının seyri de hem veliler hem de eğitimciler açısından daha konforlu olacaktır.

İlçelerde halk ve şehir kütüphaneleri aktif bir şekilde çalışıyor, öğrenciler okul dışı sosyal etkinlik kapsamında buralara yönlendirilebilir, kütüphane günleri yapılabilir ve böylece gençlerin bilgi birikimini arttıracağı, okuma kültürü kazanacağı matbu eserlerle tanıştırılabilir. MEB, kütüphane ve yerel yönetim iş birliği ile öğrencilerin kütüphaneleri üniversite sınavına hazırlanma mekanı olarak kullanmalarının yanı sıra yeniden okuma merkezi olarak değerlendirmeleri de sağlanabilir.

Dijital medya okuryazarlığı dersi

Elimizden düşürmediğimiz dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyaran Emine Kaya, “Çocukların telefonla, tabletle ve internetle çok küçük yaşlarında tanıştığını düşünürsek dijital çağ ve medya okuryazarlığı derslerinin ortaokuldan daha önce uygulamalı olarak verilmesi ve eğitim müfredatında yer alması gerekiyor” diyor.