Uzmanından tavsiye: Vitamin deposu yiyecekleri kahvaltıda, akşam yemeğinde tüketin!

Havaların soğuması ve artık iyiden iyiye kendini hissettiren kış mevsimiyle birlikte hastalıklar da arttı. Uzmanlara göre, birçok hastalığın temel sebebi bağışıklık sisteminin zayıflayarak vücut direncinin düşmesi ve bünyenin mikroplara karşı daha savunmasız hale gelmesi. Bu durum özellikle kış aylarında daha sık yaşanıyor. Günlük öğünler içerisinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Çünkü sabah kahvaltısı günün ilk öğünüdür ve vücudun gün boyu ihtiyaç duyacağı besinleri almasına olanak sağlar. Bu nedenle kahvaltıda tüketilecek gıdaların, besin değeri yüksek gıdalar olmasına dikkat edilmelidir.

En iyi kahvaltı menüsünde en önemli yiyecekler peynir, zeytin, yumurta, maydanoz ve bir çok ürün gösterilebilir. Ancak uzmanlar beslenmenin yanında vitamin deposu yiyecekler tercih edilmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

"BESLENMEDE RENK ÇEŞİTLİLİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ"

Gıdaların doğal renklerinin taşıdıkları vitamin ve mineralleri göstermesi bakımından önemli bir işaret olduğunu belirten öğretim görevlisi Merve İşeri Uzunoğlu, vücuda direnç katan besinlerin doğal, mevsiminde ve yerel gıdalar olduğunu vurguladı.

Uzunoğlu, "Çok fazla işlemden geçmeyen, içerisinde katkı maddesi bulunmayan, hormonsuz, omega-3 oranı yüksek gıdalar tüketilmeli ve beslenmede renk çeşitliliğine önem verilmeli.

Probiyotikler sindirim sisteminin dengeli çalışmasını, salgılarıyla beyin sağlığını destekleyerek vücut direncine katkı sağlar.

Ayrıca, sağlıklı yağlar olarak nitelendireceğimiz zeytinyağı, avokado, tereyağı, hindistan cevizi yağı gibi yağlar da kararında tüketildiklerinde vücut direncinin artmasına önemli katkı sağlarlar.

Tüketicilerin sebze ve meyveleri tercih ederken ürünün mevsiminde olmasına özen göstermeleri ve diri, olgunlaşmış ürünleri seçmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

RENKLERİNE GÖRE VÜCUDA DİRENÇ KATAN BESİNLER

Gastronomi Bölümü öğretim görevlisi Merve İşeri Uzunoğlu, meyvelerde yer alan vitaminleri şöyle sıraladı:

"Domates, çilek gibi kırmızı meyve ve sebzeler A ve C vitamini ile potasyum ve antioksidan kaynağı.

Beyaz renkli mantar, muz, soğan gibi gıdalar kalp sağlığı ve kolesterolün dengelenmesi için faydalı.

Yeşil renkliler kalp sağlığını koruyan potasyum ve K vitamini deposu, kemik ve diş yapısını destekler ve yüksek oranda antioksidan içerirler.

Yaban mersini, siyah üzüm ve karadut gibi mavi ve morlar ise idrar yolları sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olurlar."