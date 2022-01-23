Uzmanından lastik uyarısı! Aracı olanlar bu habere dikkat!
Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkili olurken, karlı yollarda kayan araç görüntüleri de dikkat çekmeye başladı. Akit’e konuşan lastik uzmanı Suat Hamarat, “Karlı kış koşullarında yol tutuşunun istenen düzeyde olabilmesi için lastiklere basılan hava çok önemli” dedi.
Yeni Akit/Ankara
Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların kaydığı görüntüler lastiğin önemini yeniden hatırlatırken lastik uzmanı Suat Hamarat, Akit’e konuştu.
Sürücülerin, kışa girerken araçlarına kış lastiklerini takmaya özen gösterdiğini ve bunun son yıllarda büyük oranda benimsendiğini görmenin kendilerini memnun ettiğini belirten Hamarat, sürücülere uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.
Hamarat şöyle konuştu:
Kış lastiğini takmak önemlidir. Ancak lastiklerin doğru hava basıncıyla kullanılmaması, onlardan istenen randımanı almamızı engelleyecektir. Olması gerekenden yüksek hava basıncıyla kullanılan kış lastiklerinin özellikle karlı ve buzlu zeminde tutuşu zayıflayacaktır. Bu nedenle lastiklerin havasının karlı ve buzlu koşullara girerken mutlaka uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerekir. Sürücülerimiz lastik değişimi yaptırdıktan sonra lastik servislerinden doğru hava basıncıyla ayrılırlar. Ancak zamanla çeşitli sebeplerden hava basıncı düştüğünde el yordamıyla hava basabilirler. Hava basıncı olması gerekenin üzerinde olunca da lastiklerin yol tutuşu zayıflar. Buna mahal vermemek için uzman yardımına başvurulmalıdır.
Lastiklere basılması gereken doğru hava miktarları
Suat Hamarat, lastiklere basılması gereken doğru hava basıncına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
14 cant lastiklerin havası 32 PC, 15 cant lastiklerin havası 33 PC, 16-18 cant lastiklerin havası ise 35-36 PC olmalıdır. Sürücülerimiz bu hava basınçlarına dikkat ederlerse güvenli sürüş yapabilirler.