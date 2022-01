Uzmanından lastik uyarısı! Aracı olanlar bu habere dikkat!

Yeni Akit/Ankara

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların kaydığı görüntüler lastiğin önemini yeniden hatırlatırken lastik uzmanı Suat Hamarat, Akit’e konuştu.

Sürücülerin, kışa girerken araçlarına kış lastiklerini takmaya özen gösterdiğini ve bunun son yıllarda büyük oranda benimsendiğini görmenin kendilerini memnun ettiğini belirten Hamarat, sürücülere uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Hamarat şöyle konuştu:

Kış lastiğini takmak önemlidir. Ancak lastiklerin doğru hava basıncıyla kullanılmaması, onlardan istenen randımanı almamızı engelleyecektir. Olması gerekenden yüksek hava basıncıyla kullanılan kış lastiklerinin özellikle karlı ve buzlu zeminde tutuşu zayıflayacaktır. Bu nedenle lastiklerin havasının karlı ve buzlu koşullara girerken mutlaka uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerekir. Sürücülerimiz lastik değişimi yaptırdıktan sonra lastik servislerinden doğru hava basıncıyla ayrılırlar. Ancak zamanla çeşitli sebeplerden hava basıncı düştüğünde el yordamıyla hava basabilirler. Hava basıncı olması gerekenin üzerinde olunca da lastiklerin yol tutuşu zayıflar. Buna mahal vermemek için uzman yardımına başvurulmalıdır.

Lastiklere basılması gereken doğru hava miktarları

Suat Hamarat, lastiklere basılması gereken doğru hava basıncına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

14 cant lastiklerin havası 32 PC, 15 cant lastiklerin havası 33 PC, 16-18 cant lastiklerin havası ise 35-36 PC olmalıdır. Sürücülerimiz bu hava basınçlarına dikkat ederlerse güvenli sürüş yapabilirler.