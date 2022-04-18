Uzmanı önerdi: Besinleri koklayarak kilo vermek mümkün

Kilo vermek isteyenler, diyetin yanı sıra çeşitli yollar deneyerek en etkili sonuçları elde etmeye çalışıyor…

Çevresel etkiler, yeme içme isteğiyle iştahı artırabiliyor…

Diyetisyen Cansu Arslan, koklayarak tok kalmanın ve daha rahat kilo vermenin formülünü açıkladı. İHA’nın haberine göre; bazı kokuların koklanması halinde daha hızlı kilo verildiği ve az besin tüketildiğinin gözlendiğini belirten Arslan, şu sözleri kaydetti:

“Beslenme, her bireyin temel ihtiyaçlarından biri. Sağlıklı bir birey olabilmek için günlük almamız gereken enerji miktarını geçmeden her besin grubundan tüketmeliyiz.

“Her bireyin beynindeki iştah mekanizması farklı çalışabilir”

Biz bu önerilerde bulunurken her bireyin beynindeki iştah mekanizması farklı çalışabilir. Etrafınızda da gözlemlersiniz bazı bireylerin bir iki lokma yemesi hızlı doyum sağlarken, bazı bireylerin ise yedikçe yeme isteği artar. İştahtaki bu farklılığın pek çok genetik ve çevresel sebebi bulunur ve iştah mekanizmamızı etkileyen kokular da bu çevresel faktörlerden biridir.

Bazı kokular iştahı baskılıyor

Son dönemde yapılan çalışmalar iştahı baskılayarak öğün başına daha az besin tüketimi sağlayan kokular olduğunu göstermiştir. İştah baskılayan bu kokular yeşil elma, nane, muz ve zerdeçal kokularıdır. Yemek aralarında, gün içinde 20-30 kez bu kokulardan herhangi birini koklayan bireylerin daha iyi kilo verdiği, daha az besin tükettiği gözlemlenmiştir.

“Besinlerin renkleri, kokuları bize çok şey anlatır”

Yeşil elma, nane, muz ve zerdeçalı direkt besinlerden koklayabileceğimiz gibi aromatik yağlarını buğudanlıklarda kullanmak, bu besinleri yemeklere eklemek de bu etkisini destekleyecektir. Yeşil elma ve muz ara öğünlerde tercih edilirken kokuları fark edilerek ‘farkındalıkla’ tüketilmelidir. Nane yapraklarını suya eklemek, salatalara eklemek ya da çiğ haliyle çiğnemek bu etkisini artıracaktır. Zerdeçal ise çorbalara, yoğurtlara eklenebilir. Besinlerin renkleri, kokuları bize çok şey anlatır. İştah baskılayan bu özelliklerini de kullanabiliriz.”