Uzmandan ailelere kritik uyarı! Bu yiyecek çocuklarda ciddi sorunlara yol açıyor
Sağlık

Uzmandan ailelere kritik uyarı! Bu yiyecek çocuklarda ciddi sorunlara yol açıyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzmandan ailelere kritik uyarı! Bu yiyecek çocuklarda ciddi sorunlara yol açıyor

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, yeterince pişirilmeyen hamburger ve kıyma ürünlerinin çocuklarda ağır sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Çocukların sık tükettiği hamburger ve köfte gibi kıyma ürünleri, yeterince pişirilmediğinde ciddi sağlık riskleri taşıyor.

 

“Böbrek yetmezliğine sebep olabilir”

Yeterince pişirilmeyen et ürünlerinin özellikle küçük çocuklarda ağır sağlık sorunlarını tetiklediğini aktaran Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Az pişmiş etle alınan bakteriler vücutta çoğalarak toksin salgılar. Bu süreç önce kanlı ishal ve kusmayla başlar, ilerleyen durumlarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilir" diye konuştu.

 

“Toksin salgılanılor”

Et ve kıyma tüketiminde ailelere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Akgün, "Etin bütün halde pişirilip mühürlenmesi durumunda bakteriler büyük ölçüde ölür. Kıyma tüketiminde risk daha da artırıyor. Bakteri kıymanın iç kısımlarına kadar yerleşebilir. Özellikle az pişmiş hamburger ve kıyma ürünlerinde risk çok daha yüksektir. Bakteriler vücutta çoğalarak toksin salgılıyor" ifadelerini kullandı.

 

Birçok sistemi etkiliyor

Bu toksinlerin önce kanlı ishal ve kusmaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Akgün, “Süreç ilerlediğinde kan hücreleri zarar görebilir, ciddi kansızlık gelişebilir. Ardından böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir ve ağır vakalarda tablo ölümle sonuçlanabilir. Hastalık yalnızca böbreği değil, beyin dahil birçok sistemi etkileyebilir. Kanlı ishal ve kusma şikayeti olan hastalar acil servise başvurduklarında yapılan tetkiklerde bazı hastalarda böbrek yetmezliği geliştiğini gördük. Bu hastaları yoğun bakımda takip etmek ve bazı durumlarda diyaliz tedavisi uygulamak zorunda kalabiliyoruz" dedi.

 

72 dereceye dikkat

Et tüketiminde pişirme derecesinin hayati önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Akgün, “Kıyma ve et ürünlerinin iç ısısı en az 72 dereceye ulaşmalıdır. Çiğ ete temas eden maşa ya da tabağın pişmiş ete değdirilmemesi gerekir. Etin güvenilir yerlerden temin edilmesi ve özellikle kıyma ürünlerinin iyi pişirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

