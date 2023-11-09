  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Uzman isimden uyarı geldi! Bu hastalık 7’den 70’e herkeste görülebilir
Sağlık

Uzman isimden uyarı geldi! Bu hastalık 7’den 70’e herkeste görülebilir

Yeniakit Publisher
2023-11-09 16:20:00 -
Uzman isimden uyarı geldi! Bu hastalık 7’den 70’e herkeste görülebilir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, artrit hastalığının 7’den 70’e herkeste görülebileceğini belirterek nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, artritin, eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile seyreden kronik hastalık grubu olduğunu söyledi.

Sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor

Kısa, artrit hastalığının kişinin sağlığının yanında sosyal hayatını da etkilediğini belirterek, “Sebep olduğu belirtiler nedeni ile hasta sağlığı yanı sıra hastaların sosyal hayatlarını önemli ölçüde etkileyen, yaşam süresini dahi kısaltan hastalıklardır. Eklemlerin yanı sıra kaslar, kemikler ve iç organlar dahil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir. Eklemlerin ne işe yaradığını maalesef eklem bozulduğunda anlıyoruz. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi artritlerde de erken tanı oldukça önemlidir. Basit kan tetkikleri ve röntgenle tanı konulabileceği gibi ileri tetkiklere de ihtiyaç duyulabilmektedir. Sağlıklı yaşam tarzı ve alışkanlıklar artrit seyrini olumlu etkiler. Düzenli egzersiz, ideal vücut ağrılarının korunması, stres ve sigaradan uzak kalınması, düzenli uyku hastalık şiddetinin azalmasına yardımcıdır” dedi.

“Tıp dışı tedaviler konusunda hastaların dikkatli ve uyanık olması gerekir”

Tıp dışı tedaviler konusunda hastaların dikkatli ve uyanık olması gerektiğine değinen Kısa, "Tedavide asıl amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. İlaç tedavileri, yaşam şeklindeki değişikler ve kişiye uygun egzersiz uygulamaları ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Doktor hasta iletişiminin kuvvetli olması tedavi sürecini olumlu etkileyen faktörlerden biridir. Tıp dışı tedaviler konusunda hastaların dikkatli ve uyanık olması gerekir. Çünkü bu uygulamalar kalp, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlar üzerindeki etkileri bilinmemektedir” şeklinde konuştu.

Neredeyse herkes kullanıyor! Cilde verdiği zararı tahmin edemezsiniz
Neredeyse herkes kullanıyor! Cilde verdiği zararı tahmin edemezsiniz

Sağlık

Neredeyse herkes kullanıyor! Cilde verdiği zararı tahmin edemezsiniz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu besinler şifa kaynağı! Kış boyu hasta olmamak için tüketmeniz gereken 10 besin
Bu besinler şifa kaynağı! Kış boyu hasta olmamak için tüketmeniz gereken 10 besin

Sağlık

Bu besinler şifa kaynağı! Kış boyu hasta olmamak için tüketmeniz gereken 10 besin

Kronik hastalıkları olanlar dikkat!
Kronik hastalıkları olanlar dikkat!

Sağlık

Kronik hastalıkları olanlar dikkat!

Arı sütünün faydaları nelerdir? Yurt dışından da ilgi çok fazla!
Arı sütünün faydaları nelerdir? Yurt dışından da ilgi çok fazla!

Sağlık

Arı sütünün faydaları nelerdir? Yurt dışından da ilgi çok fazla!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23