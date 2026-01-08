Uzman isimden önemli uyarı! Gripten korunmanın en basit yolu buymuş

Kış aylarında susuzluk hissinin azalması, su tüketiminin de düşmesine neden oluyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, bağışıklık sistemini zayıflatarak grip ve benzeri enfeksiyonlara karşı vücudu daha savunmasız hale getiriyor.

Her yıl havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel grip (influenza) salgını pek çok bireyi etkiliyor ve uzun süren hastalık süresinin bazen ciddi hayati sorunlara yol açıyor. Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül bilgi vererek, "Her yaş grubunu etkileyen influenzaya karşı bağışıklık sistemimizi desteklemek ve daha hızlı iyileşmek için soframızdakilere dikkat etmeliyiz. Yağlı tohumlar, baklagiller, tam tahılları içeren Akdeniz diyeti, sebze ve meyvelerden zengin bir diyettir. Polifenollerden zengin Akdeniz diyeti antioksidan kapasitenin artmasını bu sayede bağışıklık sisteminin desteklenmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

Akdeniz diyeti neden önemli?

Baklagillerin ve tam tahılların, içerdiği posa sayesinde hastalıklardan korunmada önemli bir yere sahip olduğuna değinen Akgül, "Akdeniz diyeti, Omega-3 yağ asitlerinden zengindir, bağışıklık hücrelerinin aktivitesinin artmasına destek olur. Akdeniz diyetinde önemli bir yere sahip olan zeytinyağı antioksidan etki göstermektedir ve LDL kolesterolün düşmesine yardımcıdır. Günde 2-3 porsiyon farklı renklerde meyve tüketmeyi ve yemeklerin yanına mevsim sebzeleri ile hazırlanmış rengarenk zeytinyağlı, taze limon eklenmiş salatalar eklemeyi ihmal etmeyin" dedi.

C vitamini içeren gıdaları eksik etmeyin

C vitamini eksikliğinin enfeksiyonlara yakalanma riskini arttırdığına dair çalışmalar bulunduğunu söyleyen Akgül, "C vitamini önemli bir antioksidandır ve hücrelerimizi hasara karşı korumaktadır. C vitamini depolanan bir vitamin olmadığı için bu dönemde beslenmemizde her gün düzenli C vitamini içeren gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin. Enfeksiyon durumlarında normalde almamız gerekenden daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyarız. C vitamini içeren maydanoz, kırmızı biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, lahana, brokoli, kızılcık, kivi, turunçgiller gibi sebze ve meyvelere sofranızda yer açın" diye konuştu.

"Kırmızı pancar en güçlü antioksidan"

C, A, E, K vitaminleri açısından zengin olan kırmızı pancarın, B vitaminleri ve folik asit de içerdiğini belirten Akgül, "Pancarın sağlık yararlarını artıran diğer vitaminler ve mineraller magnezyum, potasyum, kalsiyum, manganez, sodyum, bakır, fosfor, çinko ve demirdir. Polonya'da yapılan bir araştırmada, zengin betalain içeriğine sahip olmasından dolayı kırmızı pancarın en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yer aldığı kabul edilmiştir" şeklinde konuştu.

Brokoliyi ihmal etmeyin

Karnabahar, brokoli, turp, lahana gibi sebzelerin içerdiği fitokimyasallarla bağışıklık sistemini desteklediğini aktaran Akgül, "Brokoli ailesinden brüksel lahanası, yer elması, kıvırcık, mor ve karalahanayı da menünüze ekleyebilirsiniz. Brokoli lif, A,C ve K vitamini, potasyum, folat, demir gibi mineraller içermektedir. Hücrelerin yapısı üzerine olumlu etki göstermesinin yanı sıra virüs ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir. Özellikle gribal enfeksiyonlar gibi bağışıklığın desteklenmesi gereken durumlarda tüketilmesi önerilir" diye konuştu.

"Haftada 2-3 kere balık tüketin"

Balığın içerdiği Omega-3 yağ asitlerinin T ve B lenfositleri aktifleşmesine yardımcı olarak bağışıklık sistemini desteklediğini ve enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu görevi gördüğünü belirten Akgül, daha sonra şunları söyledi:

"Haftada 2-3 kere balık tüketin. Ayrıca bal da içerdiği B grubu kompleks vitaminler ve C vitamini ile bağışıklığınızı destekler, antimikrobiyaldir. Bal öksürüğe iyi gelen, balgam söktürücü, boğaz ağrısı semptomlarının azalmasına yardımcı olan, içerdiği enzimler sayesinde sindirimi kolay, prebiyotik içeren fonksiyonel bir gıdadır. Ancak tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen işlenmiş ürünlerden, fast food yiyeceklerden ve çok fazla katkı maddesi içeren yiyeceklerden kaçınılmalıdır."

Su tüketimini ihmal etmeyin

Öte yandan, kış aylarında su tüketiminin azaldığına dikkat çeken Akgül, "Vücudumuzun her zaman suya ihtiyacı vardır ve vücut direncinin arttırılması açısından önemlidir. Ortalama 8-10 bardak su tüketmeye dikkat edin" şeklinde uyardı.