  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap İran'ın yeni lideri ortaya çıktı iddiası İspanya’dan Trump’ın "Ticareti keseriz" tehdidine sert tepki İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı Trump: Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere refakat edeceğiz Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı" Sam Altman’dan Pentagon geri adımı! "Yapay zeka gözetleme yapmayacak" Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış ABD’de İran alarmı! Bakan Noem: "Uyuyan hücrelerin peşindeyiz"
Gündem Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!
Gündem

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gözü dönmüş Siyonist işgal rejimi, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik kalleş saldırılarının ardından namlusunu bu kez Lübnan’daki masumlara çevirdi. Gece boyunca Lübnan semalarından ölüm yağdıran katil uçaklar, en az 10 kardeşimizi şehit ederken, onlarca sivilin yaralanmasına neden oldu.

İsrail ordusunun gece yarısı başlattığı hava saldırılarıyla Lübnan adeta ateş çemberine döndü. Beyrut’un güneyindeki Aramoun ve Saadiyat bölgelerini hedef alan işgalci güçler, buradaki sivil yerleşim yerlerini yerle bir etti. İlk belirlemelere göre bu saldırılarda 6 kişi şehit düşerken, 8 kişi de yaralandı. Enkaz altından sağ çıkarılmaya çalışılan siviller için zamanla yarışılıyor.

Baalbek’te sivil katliamı

Vahşetin bir diğer adresi ise Baalbek kenti oldu. Kenti hedef alan bombardımanda El Matraba mahallesine düşen bombalar 4 canı daha kopardı. 6 kişinin yaralandığı bu saldırı sonrası mahalle harabeye dönerken, bölge halkı Siyonist zulme karşı tekbirlerle direniş mesajı verdi.

"Topyekun savaş" itirafı

İşgalci İsrail ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı küstah açıklamada, sadece İran'a değil, Lübnan’a karşı da "geniş çaplı bir saldırı dalgası" başlattığını itiraf etti. ABD desteğiyle bölgeyi kan gölüne çevirmeyi hedefleyen terör şebekesi, İslam coğrafyasındaki direniş hatlarını kırmak için masum sivilleri katletmekten çekinmiyor.

Mazlumlar enkaz altında

Hala çok sayıda kişinin yıkılan binaların altında olduğu bildirilirken, Lübnanlı arama kurtarma ekipleri kısıtlı imkanlarla can kurtarmaya çalışıyor. Siyonistlerin "askeri hedef" yalanı, parçalanmış çocuk bedenleri ve yıkılan sivil konutlarla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü
Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü

Gündem

Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü

İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"
İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"

Gündem

İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"

İsrail ordusundan Lübnan’daki Hizbullah hedefine İHA saldırısı
İsrail ordusundan Lübnan’daki Hizbullah hedefine İHA saldırısı

Dünya

İsrail ordusundan Lübnan’daki Hizbullah hedefine İHA saldırısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23