Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

İsrail ordusunun gece yarısı başlattığı hava saldırılarıyla Lübnan adeta ateş çemberine döndü. Beyrut’un güneyindeki Aramoun ve Saadiyat bölgelerini hedef alan işgalci güçler, buradaki sivil yerleşim yerlerini yerle bir etti. İlk belirlemelere göre bu saldırılarda 6 kişi şehit düşerken, 8 kişi de yaralandı. Enkaz altından sağ çıkarılmaya çalışılan siviller için zamanla yarışılıyor.

Baalbek’te sivil katliamı

Vahşetin bir diğer adresi ise Baalbek kenti oldu. Kenti hedef alan bombardımanda El Matraba mahallesine düşen bombalar 4 canı daha kopardı. 6 kişinin yaralandığı bu saldırı sonrası mahalle harabeye dönerken, bölge halkı Siyonist zulme karşı tekbirlerle direniş mesajı verdi.

"Topyekun savaş" itirafı

İşgalci İsrail ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı küstah açıklamada, sadece İran'a değil, Lübnan’a karşı da "geniş çaplı bir saldırı dalgası" başlattığını itiraf etti. ABD desteğiyle bölgeyi kan gölüne çevirmeyi hedefleyen terör şebekesi, İslam coğrafyasındaki direniş hatlarını kırmak için masum sivilleri katletmekten çekinmiyor.

Mazlumlar enkaz altında

Hala çok sayıda kişinin yıkılan binaların altında olduğu bildirilirken, Lübnanlı arama kurtarma ekipleri kısıtlı imkanlarla can kurtarmaya çalışıyor. Siyonistlerin "askeri hedef" yalanı, parçalanmış çocuk bedenleri ve yıkılan sivil konutlarla bir kez daha gün yüzüne çıktı.