Mavi Marmara Derneği gönüllüleri Gazze’nin su kuyularını tamir ediyor: İsrail’in kapattığı su kuyuları yeniden açılıyor

İnsanlık düşmanı soykırımcı İsrail’in iki yılı aşkın süre bombaladığı, soykırım yaptığı, gıda ve su ambargosu uyguladığı Gazze yaralarını sarmaya çalışıyor.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, siyonist İsrail’in insanları susuz bırakmak üzere zarar verdiği su yollarını ve su kuyularını bulup yeniden insanların istifadesine sunmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

İSRAİL GAZZELİLERİ SUSUZ BIRAKARAK GAZZE DIŞINA ÇIKARMAK İSTİYOR

Gazze’deki su kuyularını tamir operasyonuyla ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, “Arkadaşlar güzel bir haberim var. Bildiğiniz üzere işgal güçleri Gazze içerisinde daha önce girdiği her mahallede bulunan özellikle su kuyularını bularak onları kullanılamaz hale getiriyordu.

Gazze'yi besleyen 100'den fazla su yolu, su borusu, su deresi ve su kuyusu gibi ana ve büyük su kaynakları da işgalciler tarafından imha edildi. İşgal güçleri özellikle Gazze'lileri susuz bırakarak onların direncini kırmayı ve Gazze dışına çıkmalarını istiyor. Gazze Saha Ekibimizin içerisinde bir ekip daha oluşturduk ve hummalı bir çalışma daha başlattık. Gazze içerisinde bulunan arızalı ya da hedef alınmış su kuyularını bularak tekrar aktif hale getiriyoruz ve bölgesel olarak insanların içilebilir suya ulaşmasını arttırmayı hedefliyoruz. Hem Ramazan bağışlarını ulaştırmaya devam ediyoruz, hem de sürdürülebilir ve kalkınma odaklı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Destek olan kardeşlerime teşekkür ederim” şeklinde açıklamada bulundu.

