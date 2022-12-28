Uzman isimden kritik "kış mevsimi" uyarısı

Soğuk havanın kendini iyice hissettirmesiyle birçok insan evlere kapanırken, mevsim geçişlerinde görülen ve çoğu insanın fark etmediği mevsimsel depresyon ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Sürekli uyku hali, yataktan kalkmama isteği, öz bakımda gerileme gibi belirtiler gösteren mevsimsel depresyon, tedbir alınmadığında yaygın anksiyete bozukluğuna dönüşebiliyor.

Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, bu süreçte insanların aktiviteler yapması gerektiğinden bahsederek, “Bu durumdan kurtulmak için, eğer dışarıya çıkamıyorsa ev içerisinde kendi ve ailesiyle aktiviteler yapması gerekiyor. Bir oyun olabilir, yağlı boya olabilir. Çocukların yaptığı sulu boyaların yetişkinler için olanları var ve ben bunları öneriyorum” dedi.

"Mevsimsel depresyonun bir sonraki aşaması yaygın anksiyete"

Er, mevsimsel depresyonun bir sonraki aşamasının yaygın anksiyete olduğunu belirterek, “Biz bu süreçlere mevsimsel depresyon diyoruz. Özellikle sonbahar mevsiminden kış mevsimine adım atarken insanlar depresyonla daha çok karşılaşıyor. Depresyona yatkınlığı olanlar özellikle sabah uyanmak istemiyorlar, yataklarından kalkmak istemiyorlar ya da gün içerisinde aktivite yapmak istemiyorlar, öz bakımlarında gerileme oluyor ve böyle kendilerini geriye doğru ittiklerinde hem ruhsal hem de bedensel olarak sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Böylesi durumlarda havanın büyük önemi vardır. Bu durumdan kurtulmak için eğer dışarıya çıkamıyorsa ev içerisinde kendi ve ailesiyle aktiviteler yapması gerekiyor. Bir oyun olabilir, yağlı boya olabilir. Çocukların yaptığı sulu boyaların yetişkinler için olanları var ve ben bunları öneriyorum. Yetişkinler sonbahardan kışa geçiş evresindeki duygularını tuvale aktardıklarında ruhsal olarak iyileştiklerini gözlemliyoruz. Aslında baktığımızda mevsim geçişlerindeki depresyonun sebeplerinden bir tanesi de iletişimsizlik. Biz hem kendimizle hem de ailemizle ne kadar çok iletişim kurarsak o kadar sağlıklı oluruz. Bu mevsimsel depresyonun bir sonraki aşaması yaygın anksiyete bozukluğu oluyor. Yaygın anksiyetenin önüne geçemezsek daha da geriye götürür ve biz ne kadar geriye gidersek ilerlememiz o kadar zor olur” dedi.

"Evden dışarı çıkamıyorum ve bu da bizim psikolojimizi bozuyor"

Sultan Özkaraman, soğuk havalarda evden dışarı çıkamadığı için psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Yaz mevsimlerindeki gibi dışarıya çıkamıyoruz ve aktivite yapamıyoruz. Bu durum başlı başına bizim psikolojimizi bozuyor. İnsanlar havalar soğuduğu için kendilerini eve kapatmaya çalışıyorlar. Ben çalıştığım için daha çok dışarıdayım ama izinli olduğum günlerde bile hiçbir şey yapamıyorum. Evden dışarı çıkamıyorum ve bu da bizim psikolojimizi bozuyor” dedi.

"Hava durumu insanı etkiliyor"

Arda Türkoğlu ise, hava durumunun insan psikolojini etkilediğinden bahsederek, “Soğuk ve kapalı havalarda insanların canı ister istemez daha sıkkın oluyor. Hava durumu insanı etkiliyor. Soğuk havalarda insanlar dışarı çıkmayı çok istemedikleri için eve kapanmayı tercih ediyorlar. Soğuk havalarda insanlar daha çok evde vakit geçirdikleri için daha çok bunalıyorlar. Bu da insanların psikolojisini daha çok bozuyor” şeklinde konuştu.