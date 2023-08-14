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Sağlık Uzman isimden kalp hastalarına uyarı
Sağlık

Uzman isimden kalp hastalarına uyarı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 17:57:00 -
Uzman isimden kalp hastalarına uyarı

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Mehmet Aydoğan, kalp hastalarının sıcak havada dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Yaz döneminde artan sıcaklıklar birçok hastalığı tetikleyebiliyor. Sıcaklık artışı ile birlikte terlemeye bağlı sıvı kaybı oluşuyor. Bu da ani tansiyon düşmelerine, kalbe giden kanın azalmasına ve kalp krizine neden olabiliyor. Tatvan Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Aydoğan, sıcak havalarda kalp hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Sıcak hava kalp krizine neden olabilir"

Sıcak havanın kalp krizine yol açabileceğini söyleyen Doktor Aydoğan, “Sıcak havalar kalbin üstüne ek bir yük bindirerek, hem tansiyon düşkünlüğüne hem de nabız yükselmesine sebebiyet verip kalp krizine yol açar. Sıcak havalarda cilde giren kan damarlarda genişleme neden olur. Ciltte terlemeyle sıvı kaybı ve mineral kaybı oluyor. Kalp hem bu genişleyen damarlara kan göndermek hem de bu kaybolan sıvı nedeniyle kalbi yük biniyor. Bu durumda maalesef kalp krizleri, çarpıntı, tansiyon düşüklüğü gibi olumsuz etkiler maalesef oluyor” dedi.

"Kalp hastaları kişilere de günde 2-2,5 litre su tüketmelerini mutlaka öneriyoruz"

Günde en az 2 litre su içilmesini tavsiye eden Doktor Aydoğan, “Özellikle havaların çok sıcak olduğu dönemlerde maalesef acile başvurular artmakta. Bunlar sıvı kaybına bağlı hipotansiyon, bayılma, çarpıntı ve maalesef kalp krizinde de artma olduğunu söyleyebiliriz. Sıcak havalarda güneşin çok yoğun olduğu saatlerde yani saat 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını özellikle öneriyoruz. Eğer dışarı çıkmak zorundalarsa mutlaka şapka giymeleri, açık renkli kıyafet tercih etmelerini öneriyoruz. Mutlaka yanlarında su bulundurmalarını istiyoruz. İlaçlarını çok düzenli kullanmalarını öneriyoruz. Ve herhangi bir durumda mutlaka yanlarında telefon olup 112 veya bir yakınlarından birisini aramalarını istiyoruz. Kalp hastaları kişilere de günde 2-2,5 litre su tüketmelerini mutlaka öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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