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Ekonomi

Uzman isimden dolar uyarısı: Önümüzdeki aylarda...

Ekonomi uzmanı Sadi Özdemir, küresel finans çetesinin TL'ye yönelik başarısızlıkla sonuçlanan operasyonu sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:09:00 - 2020-05-12 16:15:29
Uzman isimden dolar uyarısı: Önümüzdeki aylarda...

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, 8 Mayıs Cuma günü 7,26'ları gören dolardaki son düşüşü değerledndirdi.

Türk Lirasına operasyon çeken Londra merkezli bankaların hamlesi boşa çıktı. Dolar şu sıralarda 7 TL'nin altında işlem görüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, "Ülkelerin para birimleri değer kaybedecekse ya da değer kazanacaksa bunun istikrar içerisinde olması gerekiyor. Türk lirasında aşırı hareketlere sebep olacak bir durum yok. Londra piyasası ve başka piyasalarda Türkiye'ye yönelik manipülasyon ve operasyonlar hep başarısız oldu. Sadece 2018 Ağustos ve ayı sonraki günlerinde insanlar çok telaşlanmıştı. O tarihten bu zamana kadar 'reel döviz kuru' politikası izleyen bir hükümet var. İstikrar olacak bir durum değil. Pandemi sadece bizi değil birçok ülkeyi etkiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü 7,24'ten dolar alan vatandaşlar şu an üzülüyorlardır. Biz bu şekilde uyarmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki aylar için bu ders alsın. Artık ekonomiler için normalleşme başlıyor. Bizim için de bu durum devreye giriyor. Türkiye'nin yabancı para kazandığı işlerle ilgili süreç normale dönecek. Tedirgin olacak bir durum yok" dedi.

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hakan

6 tl nin altını bile görecek bu yıl içerisinde yazın bir kenara
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