Enginyurt'ların para trafiğinde 'Öküz' detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada alınan yeni ifadeler, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile oğlu Alptürk Enginyurt’un çevresindeki ticari ve mali ilişkiler ağına ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor.

“ALPTÜRK BABASININ ELİNE BAKARDI”

Adli makamlarca ismi bildirilmeyen bir ifadeye göre Alptürk Enginyurt’un ekonomik gücü bulunmuyor. MASAK raporlarına da yansıyan çok sayıdaki ticari faaliyetiyle ilgili Alptürk’ün önemli bir gelirinin bulunmadığı ifade ediliyor.Alptürk Enginyurt hakkında konuşan tanık, “Babası Cemal Enginyurt’un yardımı ile geçimini sağlayan biridir.” ifadesini kullanırken Alptürk'ün bireysel olarak kayda değer bir ticari faaliyeti bulunmadığını bildiriyor.

ENGİNYURT AİLESİ EĞLENCE MEKÂNI İŞLETİYOR

Tanık beyanına göre Alptürk Enginyurt, Ankara Eryaman’daki Optimum AVM’nin üst katında bulunan “ÖKÜZ” isimli eğlence mekânının işletmeciliğini Muhammed Kürşat Şahin ile birlikte yapıyor.Ancak aynı ifadede Alptürk Enginyurt’un böyle bir işletmeyi satın alacak veya işletecek ekonomik gücünün olmadığı belirtiliyor.

POLİS GECE KULÜBÜNÜ BASTI, ALPTEKİN BABASINI ARADI

“ÖKÜZ” isimli eğlence mekânına ilişkin anlatım bununla sınırlı değil. Tanık beyanına göre, bu eğlence mekânına bir polis baskını gerçekleştirildiği, baskın sırasında Alptürk Enginyurt’un babası Cemal Enginyurt’u aradığı ifade ediliyor.Bunun üzerine Cemal Enginyurt “telaşlı bir şekilde” olay yerine gidiyor. Daha da dikkat çekicisi, Cemal Enginyurt’un baskına gelen kolluk görevlileriyle görüştüğü tanık tarafından detaylı bir şekilde anlatılıyor.

“ALPTEKİN'İN RED GYM’İ ALACAK PARASI DA YOKTU”

Soruşturmanın merkezindeki bir diğer işletme ise Ankara’da faaliyet gösteren RED GYM. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, RED GYM üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında satıldığı; Alptürk Enginyurt’un satış ve dağıtım organizasyonunda rol aldığı ileri sürülüyor.Tanık, Alptürk Enginyurt’un mali gücü olmadığı ifade ederken “Kesinlikle Alptürk Enginyurt’un bu spor salonunu alabilecek geliri yoktur.” şeklinde konuşuyor. Tanığa göre babası Cemal Enginyurt’un da bu ölçekte bir yatırımı finanse edecek parası bulunmuyordu.

MASAK’TA BABA-OĞUL ARASINDA 18,9 MİLYON LİRALIK TRAFİK

Erge’nin “Bu işletmeleri alabilecek ekonomik imkânları yoktu” şeklindeki değerlendirmesi, soruşturmadaki MASAK tespitlerini daha da dikkat çekici hale getiriyor.Soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan MASAK verilerine göre Alptürk Enginyurt’un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışı 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon lira iken, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon liraya ulaştı.Alptürk Enginyurt’un en yüksek tutarlı para transferinin ise 18 milyon 966 bin lirayla babası Cemal Enginyurt ile arasında gerçekleştiği bildirildi. Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin, Muhammed Kürşat Şahin ile de 2 milyon 21 bin liralık transfer kaydedildi.

“PARA NEREDEN GELDİ?” SORUSUNA "KİRVE" CEVABI

Alptürk ve Cemal Enginyurt’un gelirlerinin söz konusu şirketleri satın alabilecek ve yönetebilecek seviyede olmadığı söyleniyorsa, finansal kaynak nereden temin edildi?Tanık beyanına göre Cemal Enginyurt’un “kirvesi” olarak tanımladığı Recep Ali Keydal’ın maddi destek sağlamış olabileceği ifade ediliyor. Keydal’ın maddi durumu iyi ve Cemal Enginyurt’la çok yakın ilişki içerisinde. Tam bu noktada tahsisli araç meselesi gündeme geliyor.

MİLLETVEKİLİ TAHSİSİ KİRVENİN ARACINDA

Tanık ifadesindeki en çarpıcı iddialardan biri burada yer alıyor. Tanık, milletvekilliği kapsamında Cemal Enginyurt’a sağlanan tahsisli/korumalı araç kullanım imkânının Recep Ali Keydal tarafından kullanıldığını bildiriyor.Erge’ye göre tahsisli araç kullandırılan bir başka kişi de Cemal Enginyurt’un “Cem” isimli danışmanında. Yani tanık ifadesine göre, milletvekiline görevi nedeniyle tanınan araç/koruma imkânından milletvekilinin kendisi dışında yakın çevresindeki kişiler faydalanıyor.

ÇAKARI YILLAR ÖNCE BÖYLE SAVUNMUŞTU

Bu iddiayı daha da dikkat çekici hale getiren ise Cemal Enginyurt’un geçmişte milletvekillerine çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü tanınmasını hararetle savunmuş olması.Enginyurt 2019 yılında milletvekillerine çakar kullanım hakkı tartışılırken, “Türkiye’de mafya babalarının çakarlı arabası var” diyerek eleştirilere karşı çıkmıştı. Ayrıca ihtiyaç halinde İstanbul’da “trafik açılsın diye çakar kullanıyoruz” demişti.Yıllar önce çakarlı araç hakkını bu sözlerle savunan Enginyurt’un adı, şimdi kendi yakın çalışma arkadaşının ifadesinde milletvekilliği nedeniyle sağlanan tahsis/koruma imkânını yakın çevresindeki kişilerin kullanımına verdiği iddiasıyla geçiyor.

ALPTÜRK ENGİNYURT ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında “halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla işlem yapılan Alptürk Enginyurt, çıkarıldığı hakimlikçe imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.Cemal Enginyurt ise oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada soruşturma sonunda Alptürk Enginyurt’un suçsuzluğunun anlaşılacağını savunan paylaşımlarda bulunmuştu.