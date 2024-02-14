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Yaşam Uzman isim şartları anlattı! B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanılır mı?
Yaşam

Uzman isim şartları anlattı! B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanılır mı?

Yeniakit Publisher
2024-02-14 21:57:00 -
Uzman isim şartları anlattı! B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanılır mı?

Pek çok kişi B sınıfı ehliyeti olanların, motosiklet kullanıp kullanmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili işin uzmanından önemli açıklamalar geldi.

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, B sınıfı otomobil ehliyeti bulunan herkesin motosiklet süremeyeceğine dikkat çekerek, önemli uyarılarda bulundu.

B sınıfı ehliyet olarak adlandırılan otomobil ehliyetiyle 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmenin önünü açan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile B ve üzeri sınıf sürücü belgesi olanlar harç ödemeden veya sürücü belgelerini değiştirmeden A1 sınıfı olarak adlandırılan 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilecek. Başkan Hasan Guda, 'her B sınıfı ehliyet sahibinin motosiklet sürebileceği' düşüncesinin doğru olmadığını ifade ederek, tamamlanması gereken eksikleri sıraladı.

“B sınıfı ehliyeti olanlar da sürücü kursuna gelip kayıt olmak zorunda”

Otomobil ehliyeti bulunanların da motosiklet kursuna para yatırıp kayıt olması gerektiğini ifade eden Hasan Guda, “B sınıfı ehliyeti olanların 125 cc’ye kadar motosiklet sürmesini kapsayan yönetmelik henüz yayınlanmadı. Yönetmelikte en az 2 yıllık B sınıfı ehliyeti olmak şartının yer alacağını biliyoruz. Ayrıca geriye dönük 5 yıl içerisinde 2918 sayılı Kanun'a istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olacak. Bu kriterleri tamamlayan motosiklet sürücüsü adayları, sürücü kurslarına gelerek 'A1' sınıfı ehliyet kursuna kayıt olacaklar. Kursta direksiyon eğitimi aldıktan sonra bu A1 sertifikasını ehliyete işletmeden motosiklet kullanabilecekler” dedi.

“Otomobil sınıfı ehliyeti olanlar 2 bin 250 TL maliye harcı ödemeyecek”

B sınıfı ehliyeti olanların yeni düzenleme ile elde ettikleri avantajı da aktaran Guda, “Otomobil sürücü ehliyetine sahip bir kişi 125 cc motosiklet kullanmak için gerekli olan ekipman, teçhizat, bel kemeri gibi özellikleri bilemez. O nedenle sürücü kurslarına kayıt olmak zorundalar. B sınıfı ehliyeti olanların yeni kanun düzenlemesi ile en büyük avantajı 2 bin 250 TL’dir. Hiç ehliyeti olmayan biri, ehliyeti işletmek için 2 bin 250 TL maliyeye ödeme yapıyor. B sınıfı ehliyeti olanlar ise bu 2 bin 250 TL’yi ödemeden, yani A1 sertifikalarını işletmeden motosiklet kullanabilecekler. Şu anda motosiklet için sürücü kursu bedeli 6 bin TL. Hiç ehliyeti olmayanlar ilave olarak 2 bin 250 TL’de maliyeye harç ödüyorlar” diye konuştu.

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