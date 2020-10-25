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Gündem Uzman isim açıkladı: SİHA'lar nedeniyle artık tanklara gerek yok mu?
Gündem

Uzman isim açıkladı: SİHA'lar nedeniyle artık tanklara gerek yok mu?

Savunma Sanayi Analisti Hakan Kılıç, "SİHA'ların etkinliğinin artmasından dolayı artık tanklara ihtiyaç kalmadığı" şeklindeki iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:31:00 - 2020-10-25 17:32:34

 yeniakit.com.tr 

Mevcut savaş konseptlerini kökünden değiştiren Türk SİHA'larının operasyonel başarısı tüm dünyada geniş yankı buldu. SİHA'ların bu başarısı "artık tanklara gerek kalmadı" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Analisti Hakan Kılıç, "Son yıllarda SİHA'ların harp meydanlarında birer tanksavar rolü görmesi ve tanklarla etkili bir şekilde mücadele etmesinden dolayı artık tanklara ihtiyaç kalmadığı ve harp meydanlarında tankların eskisi kadar etkili olamayacağı iddiaları konuşuluyor. Ben bu iddialara katılmıyorum." dedi.

SİHA'ların etkisine dikkat çeken Kılıç, bu platformların artık bir tanksavar rolü gördüğünü ifade etti.

"Ancak tüm bunlar tankların harp meydanında etkili veya gerekli olmadığı manasına gelmez" diyen Kılıç, "İlerleyen yıllarda geniş çaplı olası bir savaş başladığında, iki ülke arasında veya iki düzenli ordu arasında yüzlerce tankın sahaya indiği bir savaş başladığında yine mutlaka tanklara ihtiyaç olacaktır." diye konuştu.

Türk SİHA'larının savaş meydanlarında "oyun değiştirici" bir unsur haline geldiğini ve kendilerini ispatladıklarını dile getiren Kılıç, Türkiye'nin SİHA'ları etkili bir biçimde operasyonlarda kullandığını söyledi.

SİHA'ların artık tankların bir belası haline geldiğini aktaran Kılıç, "Ancak ben tankların en az bir 30-40 yıl daha harp meydanında çekileceğini düşünmüyorum." dedi.

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