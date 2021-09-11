Uzman Erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı var mı?

Uzman Erbaşlara zati demirbaş tabanca hakkı verilmesine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, 'Subay', astsubay' ve 'uzman jandarma çavuşlar' ibaresi 'Subay', 'Astsubay,'uzman jandarma çavuş' ve 'Uzman erbaş' şeklinde değiştirildi.

Uzman erbaş nasıl olunur?

Uzman Erbaşlar, en az 1 yıl ve en fazla 5 yıl olmak üzere sözleşme yaparak görevlerini icra etmeye başlarlar.

İşte Uzman Çavuş Olma Şartları Şunlardır ;

- TC Vatandaşı Olmak

- Müracaat Tarihinde 26 Yaşından Gün Almamış Olmak

- Askerlik Hizmetinin 6'ncı ayı ile terhisini takip eden 3 yıl içerisinde başvuruyor olmak

- Ortaokul,lise,yüksekokul veya fakülte mezunu olmak. (Bazı alımlarda en az lise mezunu şartı aranmaktadır)

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olması

- Taksirli suçlar haricinde,affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,soruşturma altında veya yargılanıyor durumda olmamak.

- TSK manevi değerine gölge düşürücü,askerlik şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı,siyasi,yıkıcı,bölücü,ideolojik görüşü benimsememiş olmak.

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için bağlı oldukları Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak (100 puan üzerinden)

- Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeğeneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri Asker Hastanesinden Komando Uzman Erbaş Adayı seçilenler için "Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar" , diğer sınıflar için ise "Sağlam,Uzman Erbaş Olur" kayıtlı sağlık raporu almış olmak, boy ve kilo oranları tablosunda belirlenen değerler içerisinde uygun bulunmak. (Adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmaları gerekmektedir)