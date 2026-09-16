Uzman Dr. Mert Vural yanık, burun kanaması ve sara nöbetinde yapılan hataları anlattı

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis Uzman Dr. Mert Vural, yanıklara yoğurt ve salça sürülmemesi, burun kanamasında başın geriye atılmaması, sara nöbeti geçiren kişiye soğan veya kolonya koklatılmaması gerektiğini belirtti. Vural, arı sokmalarında iğnenin cımbızla çıkarılmasının ve boğaza cisim kaçtığında bilinçsiz şekilde sırt bölgesine vurulmasının da yanlış olduğunu söyledi.

İlk yardımda doğru müdahalenin önemine dikkat çeken Vural, bilinçsiz müdahalelerin yarardan çok zarar verebileceğini, günlük hayatta sık karşılaşılan durumlarda yapılan hataların yaralanmanın boyutunu artırabileceğini ifade etti.

Yanıklarda toplumda yaygın olarak kullanılan yoğurt ve salçanın yaranın üzerine uygulanmasının yanlış olduğunu belirten Vural, "Yoğurt, salça veya başka maddeleri yanık bölgesine sürmek o bölgedeki enfeksiyon riskini artıracağından biz bunu önermemekteyiz. Aynı zamanda bu durum doku hasarını da derinleştirmektedir. Yanık bölge sadece temiz bir suyla 10-15 dakika ovalamadan temizlenebilir" dedi.

Burun kanamasında baş öne eğilmeli, sara nöbetinde hasta düz zemine yatırılmalı

Burun kanaması sırasında başın geriye atılmasını da yanlış bulan Vural, kanın bu şekilde boğaz yoluyla mideye aktığını ve mide bulantısına yol açtığını anlattı. Doğru müdahaleyi şöyle tarif etti: "En doğru müdahale başı hafifçe öne eğip burun kanatlarını 5 dakika boyunca sıkmak ve enseye soğuk uygulamaktır."

Sara nöbeti geçiren kişiye soğan veya kolonya koklatmak ve zorla ağzını açmaya çalışmak da uzmanın yanlış bulduğu uygulamalar arasında. Vural, "Doğrusu hastayı kendisine zarar veremeyeceği düz bir zemine yatırmak ve başının darbe almaması için altına yumuşak bir yastık koymak en doğru müdahale olacaktır" bilgisini verdi.

Arı sokmasında iğneyi cımbızla çıkarmak kesinlikle yanlış

Arı sokmalarında iğnenin cımbızla çıkarılmasının yanlış olduğunu ifade eden Vural, şunları söyledi:

"Arı sokmalarında iğnenin cımbızla çıkarılmak istenmesi kesinlikle yanlıştır. İğneyi cımbızla çıkarmaya çalışmak mevcut zehir kesesinin cilde daha fazla nüfuz etmesini kolaylaştırır. Burada önemli olan deneyimli bir kişiden yardım almak ya da kredi kartı gibi bir aletle ciltteki iğneyi süpürerek çıkarmaya çalışmaktır."

Boğaza cisim kaçınca önce nefes kontrol edilmeli

Boğaza cisim kaçması durumunda bilinçsiz şekilde sırt bölgesine vurulmaması gerektiğini belirten Vural, kişinin nefes alıp alamadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Vural, "Kişi rahatlıkla nefes alabiliyor ve öksürüyorsa öksürmesi teşvik edilir. Eğer kişi öksüremiyor ve morarma başladıysa o zaman Heimlich manevrası uygulanmalıdır" diye konuştu.

Vural, "İlk yardım hayat kurtarır, bilinçsiz müdahaleyse zarar verir" dedi.