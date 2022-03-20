Uzman Çavuş A.A, TTB'li doktorun iftirası ile görevden uzaklaştırılmıştı! Adalet yerini buldu
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer'in iftirasından sonra açığa alınan 32 yaşındaki Uzman Çavuş A.A.'nın hakkındaki "tedbiren görevinden uzaklaştırma" kararı, güvenlik kamerası görüntüleri ile gerçek ortaya çıkınca kaldırıldı. A.A. ameliyatı sebebi ile aldığı 10 günlük rapor süresi sona erince görevine dönecek.
Yeniakit.com.tr
Hak arama bahanesi ile "Grev" yapıp, vatandaşların sağlık hakkını gasbeden bazı doktorlar, iş bıraktıkları süreçte hastanelerde terör estirdi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer, saldırarak darp girişiminde bulunduğu Uzman Çavuş A.A.'nın kendisine saldırdığını söyleyerek iftira attı. Doktorun iftirasına maruz kalan A.A. hakkında soruşturma başlatılırken, hakkında tedbiren görevinden uzaklaştırma kararı verildi.
Gerçek güvenlik kamerası kayıtları ile ortaya çıktı!
Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında ise gerçek bambaşka çıktı. İftiraya maruz kalan A.A.'nın doktorlara değil, doktorların A.A.'ya saldırdığı belirlendi. Uzman çavuşa iftira atan Doktor Tahir Tarimer'in, aynı hastanede bir başka kadına kızıp, duvarı yumrukladığı da öğrenildi.
Doktorlar bir de saldırdıkları Uzman Çavuş A. A.'yı hastane çıkışında alkışlayarak protesto etmişti.
Adalet yerini buldu!
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş A. A. hakkında verilen "Tedbiren görevinden uzaklaştırma" kararı, ortaya çıkan görüntülerden sonra kaldırıldı. A. A.’nın ameliyat olması nedeniyle 10 gün raporlu olduğu, rapor süresinin bitmesinin ardından görevine döneceği öğrenildi.