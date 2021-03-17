Geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılan üzerlik tohumu, asırlardır kullanılan bir bitkidir. Eskiden nazardan korunmak için evlerde üzerlik tohumu tütsü olarak yakarlarmış. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tavsiyesi üzerine gündeme gelen üzerlik tohumunun faydaları merak ediliyor. Bir rivayete göre de Hazreti Peygamberimiz (s.a.v) üzerlik tohumunun şifalı olduğunu söylemiştir. Üzerlik tohumu nasıl kullanılır? Üzerlik tohumu faydaları neler?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, üzerlik tohumunun koku kaybında fayda sağlayacak en etkili bitki olduğunu belirterek, kullanım şeklini şu şekilde açıkladı: “Üzerlik tohumunu bir yemek kaşığı kaynayan suyun içine atıp kokladığınızda koku alma reseptörlerini aktive ediyor.”

Üzerlik tohumunun faydaları

- Üzerlik tohumu tütsü gibi yakılır ve koklanırsa üst solunum yolları açılır. Burun tıkanıklıklarına iyi gelir.

- Bağırsaklarda kurt oluşumunu engeller.

- Alerjik reaksiyonlara karşı vücudu korur.

- Adet kanamalarını söktürür. Hormonların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

- Baş ağrılarına faydalıdır.

- Daha rahat uyumanızı sağlar.

- Kötü enerjileri engeller.

- Kanser hastalarına iyi gelir.

- Hafızayı kuvvetlendirir.