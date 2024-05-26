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Dünya Üzerine yıldırım düşen adama bakın ne yaptılar! Yıldırım öldürmedi ama yaptıkları öldürdü
Dünya

Üzerine yıldırım düşen adama bakın ne yaptılar! Yıldırım öldürmedi ama yaptıkları öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-05-26 10:02:00 -
Üzerine yıldırım düşen adama bakın ne yaptılar! Yıldırım öldürmedi ama yaptıkları öldürdü

Hindistan'ın Odisha eyaletinin Sundargarh ilçesine bağlı Pamara köyünde yaşayan Binod ve Gokula Podh isimli iki adam, pazar dönüşünde yıldırım çarptı. Yıldırım çarpmasını tedavi etmek isteyen köylüler ise ikiliye inek gübresiyle kapladı. Binod boğularak hayatını kaybederken Gokula ise son anda hastaneye kaldırılarak hayatta kalmayı başardı.

Hindistan'ın Odisha eyaletinin Sundargarh ilçesine bağlı Pamara köyünde Binod ve Gokula Podh isimli iki adamın üzerine yıldırım düştü.

İkili mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarırken köylüler inek gübresinin iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanarak ikiliyi iyileştirmek için gübreye buladı.

Kafası dışarıda kalacak şekilde tüm vücudu hayvan pisliğine bulan ikiliden Binod nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Gokula ise hastaneye kaldırıldı ve uygulanan tedavi ile hayata döndürüldü.

 
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Yorumlar

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Ülkeyi getirmek istediğimiz yer burası, Türkiye yüzyılı eğitim modeli budur. 

vatandaş

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