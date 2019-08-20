Üzerine Kaya düşen maden işçisi hayatını kaybetti
Niğde’nin Ulukışla İlçesinde bulunanmaden ocağında, üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48), hayatını kaybetti.20 Ağustos 2019 Salı 10:45
Niğde’nin Ulukışla İlçesinde bulunanmaden ocağında, üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48), hayatını kaybetti.
Ulukışla İlçesi’nde iddiaya göre bir maden ocağındadinamit patlattıktan sonra madenalanında bulunan Cengiz Baysu’nunüzerine bölgedeki kaya parçası, kayarak düştü. Kanlar içinde kalan Baysu’yugören iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Baysu’nunhayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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