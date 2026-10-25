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Siyaset Yeni Partili belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar!
Siyaset

Yeni Partili belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar!

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Yeni Partili belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar!

Sayıştay raporunda Bilecik Belediyesi ve iştiraklerindeki personel alımlarına ilişkin dikkat çeken tespitlerin yer aldığı öne sürüldü. Haberde, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı döneminde eş, dost ve akrabaların belediye bünyesinde görevlendirildiği iddia edildi.

Sayıştay raporunda Bilecik Belediyesi ve iştiraklerindeki personel alımlarına ilişkin dikkat çeken tespitlerin yer aldığı öne sürüldü. Haberde, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı döneminde eş, dost ve akrabaların belediye bünyesinde görevlendirildiği iddia edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Yeni Partili Melek Mızrak Subaşı, belediye ve iştiraklerini, eş, dost ve akrabalarla doldurdu. Personel giderlerinin mevzuatlara göre bütçesinin yüzde 40'ını geçmemesi gerekirken, yüzde 63'üne ulaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bilecik'te 2021'de gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden alınmasıyla başkan vekili olan Melek Mızrak Subaşı, 2024'teki seçimleri kazanarak başkan oldu.

Yaklaşık 5 yıldır yönettiği belediyeye kendisinin ve eşinin akrabalarını işe alan Subaşı, bunla da yetinmeyerek, çok sayıda CHP'li ismin eş ve yakınlarını da belediye iştiraklerine doldurdu.

 

YARDIMCILARININ EŞLERİ İŞE ALINDI

Butlan kararı sonrası Yeni Parti'ye geçen Subaşı, aynı hızla eş, dost ve akraba alımlarına devam etti.

Yardımcısı Yaşar Külhan'ın eşi Berna Külhan'ı Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifinin Başkanı, diğer yardımcıları Güven Sönmez ve Sabri Çobanoğlu'nun eşlerini aynı kooperatife yönetim kurulu üyesi yapan Subaşı, eşi Berat Subaşı'nın Exim Bank eski çalışanı olan yakın arkadaşı Önder Ergen'i, KAYI AŞ Genel Müdürü yaptı. Ergen'in ilk işi ise yakın arkadaşı Alper Bursalı'nın belediye iştiraki Biltur A.Ş.'ye genel müdür olmasını sağlamak oldu.

 

PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇENİN YÜZDE 63'Ü

Subaşı'nın, eş dost ve akrabalarla doldurduğu belediyede ise bütçe sıkıntısı yaşanıyor. Mevzuatlara göre, personel giderlerininin bütçesinin yüzde 40'ını aşamaması gereken belediyenin son Sayıştay raporunda, personel giderlerinin yüzde 63'üne ulaştığı yer aldı.

Bilecik Belediyesi'ndeki liyakatsiz işe alım ve atamalar yeniden tartışma konusu oldu.

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