Uzayda 45 yıla kadar yaşayabilen bakteri keşfedildi

Japon bilim insanları, bakteriler üzerinde gerçekleştirdikleri bir deney sonucu özel bir bakteri türünün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında 3 yıl hayatta kalabildiğini keşfetti. Araştırmacılar, söz konusu bakteri türünün grup halinde uzayda 45 yıla kadar yaşayabileceğini tahmin ediyor.

Çalışma kapsamında, aşırı soğuk başta olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı oldukça dayanıklı olan 'Deinococcus' isimli bakteriler, bir alüminyum plaka yerleştirildi. Bu bakteriler, gerçek uzay şartları ile karşı karşıya bırakıldı. İncelemeler sonucu, bu bakterilerin uzay şartlarında, oluşturdukları koloninin büyüklüğüne göre yıllarca hayatta kalabildikleri gözlemlendi. Koloninin dış tarafında kalan bakteriler hayatını kaybetse de, altta kalan bakteriler DNA bütünlüğünü korumayı başardı.

Araştırmacılar, toplam çapı 0.5 mm'den daha kalın olan bakteri kolonilerinin uzayda 15 ila 45 yıla kadar; 1 mm'den kalın olan bakteri kolonilerinin ise 8 yıla kadar hayatta kalabileceklerini tahmin ediyor.

Çalışma sonuçları, Frontiers in Microbiology dergisinde yayınlandı.