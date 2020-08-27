  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Uzayda 45 yıla kadar yaşayabilen bakteri keşfedildi
Teknoloji

Uzayda 45 yıla kadar yaşayabilen bakteri keşfedildi

Japon bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir deney sonucu, özel bir bakteri türünün uzayda 3 yıl hayatta kalmayı başardığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu bakteri türünün uzayda grup halinde 45 yıla kadar hayatta kalabileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 05:25:00 -
Uzayda 45 yıla kadar yaşayabilen bakteri keşfedildi

Japon bilim insanları, bakteriler üzerinde gerçekleştirdikleri bir deney sonucu özel bir bakteri türünün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında 3 yıl hayatta kalabildiğini keşfetti. Araştırmacılar, söz konusu bakteri türünün grup halinde uzayda 45 yıla kadar yaşayabileceğini tahmin ediyor.

Çalışma kapsamında, aşırı soğuk başta olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı oldukça dayanıklı olan 'Deinococcus' isimli bakteriler, bir alüminyum plaka yerleştirildi. Bu bakteriler, gerçek uzay şartları ile karşı karşıya bırakıldı. İncelemeler sonucu, bu bakterilerin uzay şartlarında, oluşturdukları koloninin büyüklüğüne göre yıllarca hayatta kalabildikleri gözlemlendi. Koloninin dış tarafında kalan bakteriler hayatını kaybetse de, altta kalan bakteriler DNA bütünlüğünü korumayı başardı.

Araştırmacılar, toplam çapı 0.5 mm'den daha kalın olan bakteri kolonilerinin uzayda 15 ila 45 yıla kadar; 1 mm'den kalın olan bakteri kolonilerinin ise 8 yıla kadar hayatta kalabileceklerini tahmin ediyor.

Çalışma sonuçları, Frontiers in Microbiology dergisinde yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı