Uzay için ilk adım atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının ilk yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen ilk toplantıya Başkan Serdar Hüseyin Yıldırım ile üyeler katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da toplantıda yer aldı. Bakan Varank, toplantıda, büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Dünyanın geleceğinin uzayda olduğunu ifade eden Varank, ajansın kurulmasının Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu kaydetti. Varank, ajansın gündeminde Milli Uzay Programı olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanlığında oluşturulan politika kurullarıyla istişare halinde programın tamamlanacağını ifade etti. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmanın önemine değinen Varank, “Uzay ajansımızın, Türkiye’nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.