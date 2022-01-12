Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonların hayatına uzaktan eğitim uygulaması yerleşti. Son dönemde artın vakalar sebebiyle aileler ve öğrenciler yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, karne tatilinin ardından uzaktan eğitim başlayacak mı?

Uzaktan eğitim ne zaman başlar? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi güncel

Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilenler hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, "Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet, Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması. Yani en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'larda. Bir de aşı olmayıp, hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmenlerimiz var. Onlar da yüzde 5'ler civarında. Muhtemelen o oranlar da artmıştır, 6 Eylül itibarıyla o civarlardaydı. En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından bile yüksek öğretmen aşağılama oranına sahibiz" dedi.