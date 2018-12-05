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Uzakdoğu'dan katil Esed'e destek geldi! "Düşmanımız aynı"

Şam'da bir araya gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ve Esed, ABD'yi ortak düşman ilan etti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:25
Uzakdoğu'dan katil Esed'e destek geldi! "Düşmanımız aynı"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ve beraberindeki heyet katil Esed'i Şam'da ziyaret etti.

Esed'i ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile beraberindeki heyetin Esed ile görüşmesinden işbirliği açıklaması geldi.

Baskının sebebi egemen ve bağımsız karar alan devletler olmaları!

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esed, Suriye ile Kuzey Kore’nin maruz kaldıkları savaş ve baskının şeklen farklı olmakla birlikte özü ve hedeflerinin bir olduğunu savundu.

Egemen ve bağımsız karar alan devletler oldukları için bu savaş ve baskıların hedefi olduklarını belirten Esed, temel amacın Batılı sömürü ve hegemonya planlarına karşı çıkan devletleri zayıflatmak olduğunu belirtti.

"Düşmanca planlar hezimete uğratıldı"

Sadece Suriye ve Kuzey Kore'nin hedef alınmadığına, dünya haritasının yeniden çizilmeye çalışıldığını belirten Esed, ABD’nin düşmanca politikaları ve planlarının coğrafi sınırı olmadığını, tüm bağımsız devletleri hedef aldığını söyledi.

Ancak Esed, Batılı devletlerin düşmancı planlarını hezimete uğrattıklarını, bu sayede Suriye, Kuzey Kore ve daha başka bağımsız devletlerin azimli mücadelelerinin uluslararası sahayı değiştirip uluslararası dengeyi sağlama gücüne sahip olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore'den Esed'e destek

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Esed'e, hükümeti ve halkına sözlü mesajını aktardı.

Kuzey Kore'nin Esed'i destekleyen sözde "ilkeli ve istikrarlı" tutumuna işaret eden Ri, Suriye’nin yeniden yapılanmada siyasi ve askeri sağlam temellere dayanmasıyla başarılı olacağına mutlak inancını ifade etti.

 

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:25
  1. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho
  2. Esed
  3. Kuzey Kore
  4. SANA
  5. Suriye
  6. ABD
  7. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

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  • hercaihercai42 dk önce
    Sizin ortak dusmaniniz kendinizsiniz, Abd de gizli ortaginiz! Sefiller!
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