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Yerel Uyuşturucuyu sakladıkları yer 'yok artık' dedirtti!
Yerel

Uyuşturucuyu sakladıkları yer 'yok artık' dedirtti!

Nevşehir'de polisin düzenlediği operasyonda elektrikli süpürgeye gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 12:11:00 -
Uyuşturucuyu sakladıkları yer 'yok artık' dedirtti!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli F.E'yi kutuda taşıdığı elektrikli süpürge ile yakalayan ekipler, cihazın içinde 502 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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