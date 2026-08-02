  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cani adamdan akıllara zarar savunma: Öldüresiye dayağın sebebi bakın neymiş Bakan Gürlek FETÖ’cü alçakları titretti Hiçbir hain adaletten kaçamayacak Ferdi Zenginoğlu itiraflarda bulunmuştu... Kuşadası ağası Tezcan’a olay sözler! Duran’dan FETÖ’cü hainlere tarihi ayar: Adaletin tecellisinden kaçamayacaklar Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet! Çocuğu darp eden cani kodese gönderildi Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik: Aziz Yıldırım ve Orhan Demirel arasında düello Hindu çeteler Müslümanlara soykırım hazırlığı yapıyor! Başkan Erdoğan’a suikast timindeki terörist burada gizlenmiş! 10 yıl sonra yakalanmıştı Seçim ayarlı transfer: Seçer’in kardeşinden Özel’in ekibine para 26 hat taşınacak çileyi vatandaş çekecek CHP’li İBB yönetemediği İETT’yi Kadıköy’den atıyor
Yerel Uyuşturucuyu saat mekanizmalarına sakladılar: 2 tutuklama
Yerel

Uyuşturucuyu saat mekanizmalarına sakladılar: 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Uyuşturucuyu saat mekanizmalarına sakladılar: 2 tutuklama

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde iki şüphelinin valizinde bulunan 15 kol saatini inceleyen polis, mekanizmaların içine gizlenmiş 146 gram metamfetamin ele geçirdi.

Eskişehir’e uyuşturucu girişini engellemek amacıyla terminalde denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişiden şüphelendi.

Şüphelilere ait valizde gerçekleştirilen aramada 15 kol saati bulundu. Saatlerin iç bölümlerini inceleyen ekipler, mekanizmaların arasına metamfetamin saklandığını belirledi.

Eskişehir’de polis ekiplerinin şehirler arası otobüs terminalinde yaptığı çalışmada, yabancı uyruklu 2 şüpheliye ait olduğu belirlenen 15 adet kol saatinin içinden 146 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, şehirler arası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada yabancı uyruklu 2 şüpheliye ait valizde aramada yapıldı. Aramada, valiz içerisindeki 15 adet kol saatinin iç mekanizmasına gizlenmiş toplam 146 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli işlem başlatılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23