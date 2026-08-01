Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik: Aziz Yıldırım ve Orhan Demirel arasında düello

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. Konuşma yapmak için kürsüye gelen eski yönetici Orhan Demirel ile başkan Aziz Yıldırım arasında karşılıklı diyalog yaşandı.

Kürsüye gelerek konuşma yapan Orhan Demirel, “Seçildiğimiz gün locadayken Sadettin Saran, ‘Ben Fenerbahçe başkanı oldum, siz de yönetici oldunuz. Ne eski başkanlar ne eski yönetimler hakkında asla konuşmayacaksınız. Konuşan benle birlikte olamaz' dedi. Ağzımızdan eski başkanlar, eski yönetimlerle ilgili tek kelime duymadınız. “

“Fenerbahçe bir bütündür, yönetimler süreklilik arz eder. Burası babamızın çiftliği değil. Burası bir kulüp. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor. Mahmut Bey'den rica ettim, 7 tane yedek yönetim kurulu üyemiz var, çalıştı bu insanlar, onların da bu Divan'a alınmasıyla ilgili. 30 tane misafir var. Teessüf ederim. Bunlar emek harcamış, 8 ay çalışmış yönetim kurulu üyeleri. Gelmelerini arzu ederdik. Bu konuda üzgünüm. Sadettin Bey'in bir hayali vardı, dostluk olsun, huzur olsun ama olmuyor, bu camiada nedense olmuyor. Bize 'Bir önceki yönetimin hesaplarını çıkarın' dediler. Çıkarsam ne olacak. Adam zaten bir sürü para ödemiş, kime ne faydası var. 'Bana bu teslim edildi' demek doğru değil. Ne yapayım, ne varsa onu yapıyoruz. “

“Elinizdeki şey bu. Ali Bey bize makul bir yönetim bıraktı. Nakit akış açığı var, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bu hep böyleydi. Sadettin Bey 'Ali Bey'e de Aziz Bey'e de her maçta locada yerimiz hazırdır' dedi. Biz içimizden geleni yaptık, yer ayırdık, gelmediler, sorun yok. Biz 9 kupa kazandık. Bir sürü kupa kaldırdık. Tanju Bey, eski yönetime bir kere teşekkür etmediniz. Ne yaptık biz, bir şey yapmadık ki. 9 kupa kazandık, biz kazanmadık ki, biz bu şansa vakıf olduk. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu. Bizi yok saymanın ne anlamı var, bir anlamı yok. Aziz Başkanım biz sizi seviyoruz” dedi.

Orhan Demirel’in sözlerinin ardından ise Başkan Aziz Yıldırım tepki gösterdi. Başkan Yıldırım, “Suçlu musun Orhan ? Suçlu değilsin, neden kendini savunuyorsun?” sözlerini sarf etti. Daha sonra ikili arasındaki diyalog bir süre devam etti.