Uyuşturucuyla enselenmişti! Sözde şarkıcı Kalben’den pişkin video

Saçma sapan sahne şovlarıyla tanınan sözde şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sözde şarkıcının, serbest bırakılır bırakılmaz paylaştığı videoda kullandığı ifadelere tepki gösteren Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, “Kalben’in matah bir şey yapmış veya başarmışçasına video çekip yayınlaması, takipçilerinin de ona destek mesajı yağdırması şaka gibi” dedi. Eyüboğlu, yazısında şunları kaydetti:

“8 Mayıs’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç’ı, ertesi gün mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şarkıcı, aynı gün öğleden sonra X hesabından bir videosunu yayınladı. Kalben, “Kıymetli kamuoyumuza duyurumdur” notuyla paylaştığı videoda neler mi söyledi?

“Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Kah güzel, kah acı günlerimizi paylaştıklarım. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum.”

Satıcı değil, içici!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uyuşturucu konusuna hiç değinmeyen ve bu nedenle hayal kırıklığına uğrattıklarından özür dilemek yerine, kamuoyunu bu şekilde oyaladığı için üzgün olduğunu söyleyen Kalben, “Satıcı değil, içici” olduğundan tutuklanmadı. Ama bu ülkede hâlâ, ‘satıcılık’ kadar cezası ağır olmasa da ‘bulundurmak ve kullanmak’ yani ‘içicilik’ de suç. Şimdiye kadar birçok ünlü uyuşturucudan gözaltına alındı, ama hiçbiri hapse girmedi. Çünkü ‘yatarı’ olan bir suç ve ceza değil bu.

Hâl böyleyken Kalben’in matah bir şey yapmış veya başarmışçasına video çekip yayınlaması, takipçilerinin de ona destek mesajı yağdırması şaka gibi...

Polisin, Kalben’in evindeki uyuşturucunun yanı sıra ne kadar döviz ve TL ele geçirdiğini açıklamasına anlam veremeyenler var.

Kanaatim o ki polis, Kalben’i ‘uyuşturucu satıcısı’ sanarak operasyon yaptı, ama bunu kanıtlayamadı ve mahkeme de şarkıcıyı tutuklamadı.

Nihal Candan’ın tahliyesi, polisin ‘satıcı’ sanıp gözaltına aldığı şarkıcının, “İçiciyim” deyince hapse girmekten kurtulması, adalete güveni azaltır, uyuşturucuya meyilli gençleri cesaretlendirir, devletin bu belaya karşı verdiği savaşı zaafa uğratır ve Kalben’in daha çok tanınmasına yarar.”