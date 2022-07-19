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Yerel Uyuşturucudan aranan adam uyuşturucuyla yakalandı
Yerel

Uyuşturucudan aranan adam uyuşturucuyla yakalandı

Sinop’un Durağan ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan aranması olan şahıs, üzerinde 28 gram metamfetamin ve 14 adet rivaclon ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 15:42:00 -
Uyuşturucudan aranan adam uyuşturucuyla yakalandı

Sinop’a bağlı Durağan ilçe merkezinde şahıs üzerinde yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinden 28 gram metamfetamin ve 14 adet rivoclon ele geçirildi.

Şahıs hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda Türk Ceza Kanunu 191. Maddesi ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca şahsın GBT’sinde yine aynı suçtan aranması olduğu tespit edilerek hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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