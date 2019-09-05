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Uyuşturucu tüccarlarına darbe

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet tabanca mermisi, satışa hazır uyuşturucu madde ve tarlalara dikilmiş vaziyette çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:05
Uyuşturucu tüccarlarına darbe

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet tabanca mermisi, satışa hazır uyuşturucu madde ve tarlalara dikilmiş vaziyette çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.


Jandarma ekipleri,İzmir’in Tire ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Gökçen Jandarma Komutanlığı ile Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın da desteğiyle şafak operasyonu düzenledi. Sabahın erken saatlerinde birden fazla adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda şüphelilerden H.H.Ç.’nin evinde yaklaşık 500 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, uyuşturucu ticareti için kullanıldığı değerlendirilen 215 adet poşet bulundu. Aynı şüphelinin tarlasında yapılan aramada ise 420 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Diğer şüpheli Ü.K.’nin evinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 212 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerden F.G.’nin tarlasında da 582 kök kenevir bitkisi, H.K.’nın evinde 2-3 gram kenevir tohumu, E.C.’nin evinde 4 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği, H.G.’nin evinde 44 adet tabanca mermisi bulundu.


Şüphelilerden H.H.Ç., F.G. ve Ü.K isimli şahıslar gözaltına alınırken diğer şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:05
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