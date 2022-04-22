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Yerel Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 8 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 8 gözaltı

Balıkesir Valiliği, Bandırma ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 00:43:00 - 2022-04-22 01:28:41
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 8 gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 10 şüphelinin örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 1 kilo 242 gram metamfetamin, 545 gram kubar esrar, 195 gram bonzai, 250 gram toz esrar, 87 gram kenevir tohumu, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 20 sikke, 2 hassas terazi, 8 cep telefonu, 3 harici bellek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 655 lira ele geçirdi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda, şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, iki zanlının yakalama çalışması sürüyor. Açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği bildirildi.

 

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