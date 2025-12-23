Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Film yapımcısı ve iş adamı Umut Evirgen gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması kapsamında film yapımcısı ve iş adamı Umut Evirgen ile Beşiktaş Etiler’de 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu ’Kütüphane’ isimli eğlence mekanının işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.
İstanbul'da yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması genişliyor
Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında, Erdinç'in ifadesine başvurulma üzere gözaltına alındığı öğrenildi.