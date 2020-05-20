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Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak isterken kaza yapıp yakalandı

Adana’da, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişiye polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 01:17:40 -
Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak isterken kaza yapıp yakalandı

Adana’da, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişiye polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtığı sırada kaza yapıp polise yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aracında uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği 16 J 6521 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü polislerden kaçmaya başladı.



4 kilometre kaçtı, sonra kaza yaptı


Uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi ile narkotik polisi ve asayiş polisleri filmleri aratmayan kovalamaca meydana geldi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca polisten kaçmaya çalıştı. Yüreğir ilçesine bağlı Dr. Mithat Özsan Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen şüpheli kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli kıskıvrak yakalandı.


Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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