Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı, 1 tabanca, 11 tabanca fişeği, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 lira ve 150 avroya da el konuldu.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.