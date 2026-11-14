Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak’ın üç ilçesinde emniyet ve jandarma birimlerince gerçekleştirilen uyuşturucu baskınlarında 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid ile 227 adet ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 zanlıdan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı, 1 tabanca, 11 tabanca fişeği, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 lira ve 150 avroya da el konuldu.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.