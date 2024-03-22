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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-03-22 09:02:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 36 gram kokain, 136 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 79 adet fişek ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüphelide sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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